月光公主變身家庭財務長！詹璇依靠基金翻轉30K人生 打造家庭安全網

詹璇依用紀律投資翻轉月光人生，她透過定期定額與靈活停利，在市場震盪中逐步累積安全感，並打造專屬的核心＋衛星策略，讓基金與ETF成為資產成長的雙引擎。

詹璇依 小檔案

國立政治大學新聞研究所畢業，財經主持人／財經作家，著有《翻轉月光焦慮的理財必修課》等。

有著「基金小姐姐」稱號的詹璇依，不只是知名財經主播，還出版過3本投資理財書籍。然而，在她初入股市時，是個月薪僅有30K的小資族，而且第一次投資就慘賠半個月薪水；但她也因此認清自己不擅選股，與其情緒化進出，不如把選股交給專業。那麼，她又是如何靠主動式基金，逐步翻轉資產曲線的呢？

關鍵轉折在2015年，她因主持財經節目接觸到基金，雖然薪水有限，仍堅持每月小額扣款，短短3個月便獲利15%，成功擺脫先前慘賠的陰霾，也透過學習奠定投資基礎。

而她真正的資產躍升則是在2020年疫情重挫之際，她果斷單筆加碼50萬元，隨後行情迅速反彈，資產也跟著翻倍。而她成功的關鍵就在於紀律：持續存本金、備妥「銀彈」，挑選長期向上的優質標的，並在大跌時敢於出手。她也提醒投資人，投資有90%時間都在等待，但等待並不是空手旁觀，而是持續定期定額，耐心守候機會。

2022年ETF風潮興起時，她以實驗心態融資買進國泰永續高股息（00878），價格是16元，後來她在23元獲利了結，資本利得勝過股息現金流。她認為，對有本業收入、資產尚小的人而言，過度追求現金流意義不大，把錢留在好公司裡，讓複利替你工作，勝過帳上零碎的配息。

核心基金穩健滾動 衛星ETF靈活加碼

在多次實戰經驗中，詹璇依逐步建立出一套屬於自己的「核心＋衛星」投資策略：核心部位以基金為主，長期定期定額科技基金，並預設停利點，將達標部分贖回；當資金累積達母子基金的單筆啟動金額時，再整筆投入，以母子基金機制持續滾動。

母基金她鎖定平衡型標的，即股票加優質投資級債券，長期持有；子基金聚焦積極型的科技基金，持續定期定額，並設定停利門檻，自動回補母基金，形成能自我增長的金雞母。若短期需要資金，則會挑選獲利25%以上的部位分批停利，讓自己擁有一台可隨時利用的「提款機」。

在衛星部位上，她偏好科技ETF，原因很務實：流動性高、提領速度快，波段操作更有效率。若觀察到相關美股單日下跌超過2%～3%，她便會把握隔日台股下跌的時機單筆加碼。她強調，此操作關鍵在於只用閒錢、買跌不追高，並事先訂好獲利門檻。

成為家庭財務長 4大帳戶築起安全網

從「月光公主」到「家庭財務長」，詹璇依也在2025年4月股災時，深刻體會到肩負家庭責任的她，必須更謹慎面對風險。她沒有因恐慌急於停損，而是在市場回穩後，將15%～20%資金轉入短天期的投等債，當成「類現金」避風港，以便在市場震盪時提供緩衝與資金彈性。

面對家庭資金的管理，詹璇依主張「經濟獨立、支出共擔」，各自的投資各自管理，並將家計拆成4個帳戶：⑴火箭帳戶，長期定期定額，累積個人退休金；⑵開心帳戶，夫妻各自固定撥款，用於家庭的旅遊與自我成長；⑶果園帳戶，用於房貸、保費等必要支出，確保日常運轉不失序；⑷鐵塔帳戶，為孩子教育金定期定額，善用時間複利，不讓其壓縮父母退休規劃。

最後，她提醒投資人別被「主動對被動」、「基金對ETF」的二分法綁架。被動ETF穩穩賺市場報酬很好，但若想追求超額報酬，仍可適度配置主動基金，兩者並非二選一，而是互補。

她強調，投資的關鍵在於持續定期定額，遇到大跌勇於加碼；當報酬達標，就適度停利，資金再回到核心，形成不斷循環的投資週期。唯有保持紀律，才能讓波動化為助力，讓每次的震盪，都能成為下一張更漂亮的對帳單，為自己打造穩定而踏實的安全感。

