月入12萬成高薪貧窮？工程師不敢碰房貸 專家揭「資產世襲」殘酷真相

財經中心／王文承報導

名科技業工程師就坦言，面對總價3,000萬元的房子，自己總是猶豫再三，無奈感嘆「月薪12萬，卻還是買不了房」。（圖／翻攝自Pexels）

隨著物價持續上漲、房價長期居高不下，現代人承受的經濟壓力越來越沉重。即使收入不低，仍難以跨進購屋門檻，讓不少人選擇租屋、維持資產彈性。一名科技業工程師就坦言，面對總價3,000萬元的房子，自己總是猶豫再三，無奈感嘆「月薪12萬，卻還是買不了房」，貼文曝光後，引起大量中產階級共鳴。

工程師不敢碰房貸 專家揭資產世襲真相



臉書粉專「賣厝阿明 知識＋」分享該篇貼文指出，這名工程師在社群直言「我月入12萬，卻連3,000萬的房子都不敢買！」瞬間掀起熱議。問題並非收入不足，而是即使擁有高薪，買房這條路依然充滿不確定性，這樣的處境也讓許多家庭心有戚戚焉。

粉專進一步舉例，一對將近40歲的雙薪夫妻，月收入合計約12萬元，累積資產達1,900萬元，看似已贏過多數同齡人，但站在3,000萬元房價面前仍遲遲下不了手。因為買房真正的關鍵，不是「買不買得起」，而是「買了之後撐不撐得下去」。

回顧十年前，1,500萬元的房價就已被嫌貴，如今翻倍來到3,000萬元，但薪資成長卻相當有限。即便以每月12萬元的收入儲蓄購屋，仍需長達26年才能存到房款，這樣的條件其實已屬相對有利的一群。許多人以為自己輸在房價，實際上拉開差距的，往往是現金流。

粉專小編也直言，當前房市比的不是誰賺得多，而是誰能穩住每個月的現金流。家中已有房產者，薪水幾乎可以全數存下來投資；租屋族卻得先拿出約三分之一收入支付房租，起跑點就已落後，這種差距隨時間擴大，形成難以翻轉的「現金流世襲」。

更諷刺的是，月薪12萬元在台灣已屬高薪族群，卻仍難以承受房貸壓力。以貸款2,000萬元、利率2%計算，每月房貸支出將近8萬元，占薪資約七成，再扣除生活費、保險與育兒開銷，幾乎無法存錢，這正是所謂的「高薪貧窮」。

買房，可能被房貸壓得喘不過氣；不買，又擔心資產被通膨侵蝕。薪資成長是線性的，資產增值卻呈指數型擴張，這場競賽的規則早已不對等。靠薪水慢慢累積，往往追不上靠資產增值致富的速度，結局也因此逐漸被寫好。

