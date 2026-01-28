月入3.4萬不夠活？晚餐吃過期豆腐 她一聽「超市對話」淚崩：以前也曾那樣

日本一對老夫婦月收3.4萬元，這數字乍看尚可，但在物價飛漲、電費與燃油費節節攀升的情況，僅能勉強過活。示意圖／取自photoAC

「我打開冰箱，裡面只有一塊豆腐。更糟糕的是，它已經過期2天了…我突然就在廚房哭了起來。」居住在日本埼玉縣的74歲前田聰子（化名），面對著空蕩蕩的冰箱，道出了日本高齡社會角落裡最沉痛的獨白。這塊過期的豆腐，不僅是當天晚餐的全部，更是這對老夫婦陷入「老後貧窮」與「社會孤立」的縮影。

月收3.4萬元 卻僅能勉強過活

根據日媒報導，前田夫婦過著典型的退休生活，丈夫退休金每月約10萬日幣，加上聰子的國民年金6萬日幣，2人每月總收入為16萬日幣（約新台幣3.4萬元）。這個數字乍看尚可，但在物價飛漲、電費與燃油費節節攀升的日本，這筆錢僅能勉強維持生存紅線。

廣告 廣告

根據日本總務省發布的《2024年家庭調查》顯示，一對老無所依的退休夫婦平均月支出約為25.6萬日幣，而可支配收入僅22.2萬日幣，意味著平均每月有3.4萬日幣的資金缺口。然而，前田夫婦的收入遠低於平均值，他們的處境比統計數據更加嚴峻。

經濟的拮据直接反映在餐桌上，「以前丈夫還會期待幾道好菜，但最近，我也只能端上一盤冷豆腐，僅此而已。」聰子無奈地說，丈夫對此一言不發，默默吃完，「我已經好幾年沒聽他說過『謝謝』或者『好吃』了。」

難以忍受的沉默 比貧窮更可怕的是孤獨

除了經濟壓力，更讓聰子窒息的是家中「像空氣一樣」的疏離感，兒子婚後離家，每年僅在年底返鄉一次，平時這對結縭45年的夫妻，過著幾近零交流的生活。「日子只剩下電視聲和洗碗聲，年輕時雖然會吵架，至少還會交流感受，現在我們就像彼此隔離的孤島」，聰子形容，這種終於能獨處的退休時光，竟變成了「難以忍受的沉默」。

某個寒冷的早晨，聰子醒來發現丈夫裹著厚重的毛衣，蜷縮在煤油爐前一動也不動，「我喊他，他只是點了點頭，那一刻我猜到了，煤油用完了，但他捨不得買、也不想說。」看著丈夫在寒冷中瑟縮的背影，聰子心中閃過一個念頭，「我覺得他快不行了，而我們之間到底哪裡出了問題？」

60%「純老家庭」的社會隱憂

前田夫婦的案例並非個案，根據日本內閣府發布的《高齡社會白皮書（2025年版）》，在65歲以上老人組成的家庭中，超過60%是僅由長者組成的「純老年人家庭」。社會往往關注獨居老人的孤獨死問題，卻忽略了像前田夫婦這樣「雖有伴侶，心靈卻孤立」的同居孤獨。

儘管生活困頓，日本長輩的自尊心讓他們難以開口求助，「我知道退休金不夠，但沒想到會慘到這種地步。」聰子坦言，每次想打電話給兒子，最後都因怕給孩子添麻煩而作罷，「我怎麼能說出口『冰箱裡什麼都沒有』？這太丟臉了。」

老婦一聽「年輕母子對話」淚崩：以前也曾那樣幸福…

聰子透露，日前在超市無意間聽到一位年輕母親笑著問孩子「你喜歡豆腐對吧？」這溫馨的一幕卻像針一樣刺痛了她，「我心想，我以前也是那樣幸福…眼淚差點掉下來，但我忍住了，因為哭出來就等於承認自己失敗了。」

退休生活本應是安享晚年的起點，但在長壽風險與經濟通膨的雙重夾擊下，對於許多像前田夫婦這樣的日本老人來說，迎來的卻是溝通斷裂、精力衰退與貧困交織的漫長寒冬。



回到原文

更多鏡報報導

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕

大陸旅遊體驗海放台灣？鄉民狂讚「2優點」：當然贏國旅 但有2致命傷

為何敢讓霍諾德徒手爬101？賈永婕「超狂極限紀錄」被起底：懂風險才點頭

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮