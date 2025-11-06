月入8萬被動收入！30歲男拒加班準時下班 同事崩潰：難溝通
一名網友近日在Dcard論壇發文，透露公司一位30多歲的男同事，因長期投資理財有成，每月被動收入高達8萬多元，遠超過一般上班族的薪資水平。這位同事從十幾歲就開始接觸投資，如今已達到財務自由的狀態，來到這間公司上班，領取的僅是基本底薪。
根據原PO描述，這名同事由於沒有經濟壓力，對於勞動基準法賦予的權益可說是落實得淋漓盡致。舉凡特休假、家庭照顧假、病假、事假等各類假期，只要有需要就會依法申請，完全不考慮其他同事是否方便或部門人力是否吃緊。每天早上8點準時打卡上班，下午5點一到立即打卡下班，分秒不差。
當公司主管或老闆要求加班或假日出勤時，這位同事總是直接了當地拒絕，毫不猶豫。原PO表示，同事曾坦言自己出來工作純粹是為了維持身體健康、活動筋骨，並非為了賺錢養家。這樣的工作態度讓原PO感嘆，與沒有經濟壓力的同事真的很難溝通。
文章曝光後，引發網友熱烈討論。絕大多數網友都站在這位同事的立場，認為其做法完全合理。有網友指出，公司既然只給基本薪資，員工能夠準時出勤、完成份內工作就已經很盡責，要求員工犧牲個人時間加班並不合理。
許多網友表示，這位同事的行為完全符合勞動法規，並未違反任何規定。依法請假是勞工的基本權益，準時上下班更是理所當然。有網友直言，在領取基本薪資的情況下，這位同事沒有曠職、沒有遲到早退，已經相當有職業道德。
也有網友認為，真正該檢討的是雇主和公司制度。若公司需要員工配合加班或減少請假，就應該提供相對應的薪資待遇。給予基本薪資卻期待員工全力以赴，本身就是不合理的期待。有網友建議，如果公司真的需要更投入的員工，應該提高薪資來吸引有經濟壓力、願意拼搏的人才。
部分網友羨慕這位同事的財務狀況，認為在被動收入已達8萬元的情況下，還願意出來工作已經很有上進心。工作對他而言不再是謀生工具，而是維持生活規律、保持社交互動的方式。這種心態讓他能夠堅守自己的原則，不被職場潛規則所束縛。
