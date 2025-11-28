月初才獲頒終身成就獎 惡性腦腫瘤手術專家馬辛一辭世

【緯來新聞網】三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一辭世，他生前致力於提升腦瘤與脊椎疾病手術水準，並積極推動醫療均衡發展，致力縮小城鄉醫療資源差距，敏盛綜合醫院神經外科主治醫師柯紹華也在臉書發文哀悼證實其死訊。

惡性腦腫瘤手術專家馬辛一辭世。（圖／翻攝三軍總醫院官網）

馬辛一長期投入腦部惡性腫瘤治療領域，並深耕脊椎相關手術研究，專業表現深獲醫界肯定。今年11月初，他才剛榮獲台灣腦中風學會頒發的終身成就獎，表彰其對神經醫學的卓越貢獻。



消息傳出後，引發醫界廣泛哀悼。柯紹華在臉書以黑底發文悼念，寫下「敬悼 三總神外 馬辛一理事長」，並引來眾多網友留言懷念，有人表示「神外少了一位熱心公益的好人懷念啊」。多位醫界同仁也紛紛在社群平台上表達哀思，悼念這位長年耕耘醫療領域的專家。



對於外界先前猜測馬辛一離世，三軍總醫院當時表示，因涉及病人隱私，不便透露相關訊息。

