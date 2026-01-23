月台上妖嬈狂舞！台中高鐵超正辣妹竟是李多慧

〔記者王靖惟／台北報導〕〕南韓啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，人氣居高不下，但人紅是非多，有脫口秀演員就指出李多慧有私下不為人知一面，但李多慧不受影響，日前釋出一段在高鐵月台上激扭狂舞的影片，臉孔俏麗、身段妖嬈、笑容甜美到路人都直盯著看，影片短短10秒，2日便突破624萬觀看次數，成為網友熱議焦點。

李多慧釋出影片指出日前前往台中高鐵站，李多慧身穿棕色貼身上衣包臀裙，隨即在月台上扭動，曲線優美，身形纖細，舞蹈動作俐落，翹臀隨舞蹈抖動，美腿更是吸睛，身體隨音樂節奏激情律動，吸引許多乘客注目。

李多慧甜美可人，狂舞中還恣意放電，長髮隨意飄動極具性感，一雙電眼與笑容太美，短短影片讓人重複看好幾遍，整個月台彷彿她的主場，隨意蹲下與站牌合照，嘟嘴模樣超令人融化，有網友笑稱「下輩子投胎當台中站牌」。

