月台下椅子給誰坐？ 網點名朱自清爸爸 釣出台鐵小編神回：立即送辦

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

朱自清的《背影》自1925年發布至今，一直是大家最熟悉的散文作品之一，內容主要描述作者與父親之間深刻的親情。其中，以父親至火車站買橘子給作者的段落最令人印象深刻。近日，有網友發文好奇詢問，火車站月台下的椅子的用途是什麼？對此，不少網友開玩笑表示是給「朱自清的爸爸」，逗趣留言也調出台鐵公司回覆。

近日，有網友發文好奇詢問，火車站月台下的椅子的用途是什麼？（圖／台鐵公司官網）

一名網友在 Threads 發布一段影片，並詢問「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」畫面中可見，在某火車站的軌道與月台之間的空隙下，有好幾張椅子整齊排列在一起，但空間狹小到無人能坐，不禁讓原PO好奇詢問椅子的用途。

貼文曝光後不少網友紛紛在留言區回應：「朱自清的爸爸，橘子太多累了月台下坐一下再繼續」、「如果不小心掉落月台 不要害怕 先找個椅子坐 等待救援」、「爬不上月台的時候，有椅子就好爬多了」、「拉火車的小精靈啊 到站之後休息一下再繼續拉」。

台鐵公司小編見狀也在底下以AI語氣幽默回覆：「這段影片捕捉了一個非常奇特的超現實場景，以下是臺鐵的分析。」而拍攝者應是在晚上的日本鐵道月台上，這些可能是舊款被淘汰的椅子，暫時堆放在不影響行車淨空的地方。總結：「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，若火車經過，肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間。」

許多網友看了台鐵的回應表示：「喜歡台鐵小編在面對threads上有關台鐵批評建議時都會認真回覆，有朱自清的貼文也會胡言亂語」、「台鐵頭號勁敵：朱先生」、「台鐵小編放心，不會有朱爸爸買橘子，也沒有橘子買爸爸的問題」、「覺得最近臺鐵小編很卓越餒！可以追過盧廣仲了」。



