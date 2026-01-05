月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了

網友PO出月台下有藍椅的影片，引起萬人關注。（圖／翻攝Threads／＠tms_tomorrow）

一段在社群平台Threads上爆紅的影片，近日引發網友熱烈討論。畫面中可見某火車站月台下方的狹窄空間內，竟整齊擺放著一排藍色座椅，緊鄰軌道邊緣，令人好奇用途。原PO忍不住發文詢問：「這椅子放這裡是給誰坐的？」短時間內吸引近5萬人熱議。

網友們腦洞大開留言，「掉下月台還能先坐下等救援」、「這是〈哈利波特〉的九又四分之三月台吧」、「下雲霄飛車，坐滿人才會發動」、「朱自清的爸爸，橘子太多累了月台下坐一下再繼續」、「如果不小心掉落月台不要害怕，先找個椅子坐，等待救援」。還有人留言「怕胡適的爸爸爬太累給他坐的」，該留言獲得3.8人按讚，網友傻眼回應「第一眼：哈哈有哏。第二眼：？胡適爸爸」。

對於影片來源與真實性，台鐵官方帳號在Threads上回應，根據畫面背景與隱約可聞的廣播聲，研判影片應拍攝於日本某鐵道月台。至於畫面中的藍色座椅，台鐵推測應為淘汰舊椅，暫時堆放在月台下方的暫避空間，且位於不影響行車淨空的位置。

面對網友詼諧留言，台鐵小編也展現幽默風格，留言回應：「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，若火車經過，肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間。」

根據《鐵路法》第57條第2項規定，行人及車輛不得擅入鐵道專屬區域，包括鐵路路線、橋梁、隧道及站區內非開放區域。違者將面臨1萬元至5萬元罰鍰。台鐵也藉此提醒民眾切勿為拍攝或好奇而涉入危險區域。

