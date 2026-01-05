月台下藏一排藍椅？小編「神回應」萬網笑噴！

生活中心／李筱舲報導



近日有一名網友發現，台鐵的月台下方放了一排藍色座椅，因好奇其用途，於是將影片分享到社群上詢問網友。貼文一出，立刻引發網友熱議，網友不僅腦洞大開給出各種奇葩答案，還意外引來了台鐵小編親自留言：「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦。」爆笑回應笑翻全網。









火車月台下驚現「一排藍色椅子」？小編「神回用途」網讚爆：好笑程度100000%！

一名網友在Threads上表示，自己在台鐵等車時，意外發現對向月台下方放了一排藍色座椅，讓他好奇表示：「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」。（示意圖／民視資料照）

一名網友3日在Threads上分享自己在台鐵等車時，意外發現對向的月台下方，放了一排藍色座椅，他好奇表示：「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」並附上他拍下的影片。文章曝光後，隨即引發熱議，網友們更是腦洞大開，留言表示：「拉火車的小精靈啊，到站之後休息一下再繼續拉」、「在日本，下雪天會有工人在月台下等待列車停頓時清除車底的積雪，避免影響轉向架正常運作」、「爬不上月台的時候，有椅子就好爬多了」、「哈利波特…你拍到9又3/4月臺了」、「朱自清的爸爸」。

火車月台下驚現「一排藍色椅子」？小編「神回用途」網讚爆：好笑程度100000%！

貼文隨即引發網友熱議，還釣出台鐵的小編回答正解，並幽默表示：「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬」。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

沒想到，貼文更釣出台鐵的小編來留言：「這段影片捕捉了一個非常奇特的超現實場景…綜合研判，這些可能是舊款被淘汰的椅子，暫時堆放在不影響行車淨空的地方。總結，對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，若火車經過，肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間。」小編的幽默回應也讓網友大讚：「台鐵也太幽默了吧！！給讚」、「本文好笑程度100%，台鐵在下方留言好笑程度100000%」、「喜歡台鐵小編在面對threads上有關台鐵批評建議時都會認真回覆，有朱自清的貼文也會胡言亂語」、「台鐵頭號勁敵：朱先生」。





