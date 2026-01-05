月台下藏一排藍色座椅 網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵回應

網友在社群上發「月台下藏藍色座椅」的影片爆紅，不少人看完幽默稱其為「朱自清爸爸的休息區」，對此，台鐵官方Threads留言回應，影片應是在日本鐵道月台拍攝，月台下暫避空間內的藍色座椅可能是舊款淘汰的椅子，暫時堆放在不影響行車淨空的位置。

近日有網友在社群平台Threads分享影片，只見火車站月台下方的小空間竟藏著一排藍色座椅，位置緊鄰軌道，讓他忍不住發文求解「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」

貼文吸引近5萬人討論，不少網友紛紛開玩笑留言「地下雲霄飛車，坐滿人才會發動」、「如果不小心掉落月台，可以先找個椅子坐，等待救援」、「哈利波特的九又四分之三月台真的存在」，也有人幽默稱，這排座椅可能是「朱自清爸爸的休息區」，說橘子沒檢完可以到那裡稍作休息再繼續。

台鐵官方Threads留言回應，根據影片背景與模糊廣播聲判斷，拍攝地點應為日本鐵道的月台；畫面中的月台下方暫避空間內，有一排藍色旅客座椅，研判可能是舊款淘汰椅子，暫時堆放於不影響行車淨空的地方。

針對網友的搞笑留言，台鐵小編也幽默回覆「對向月台沒有橘子攤商的蹤跡，請朱先生（朱自清爸爸）別再攀爬，否則將依《鐵路法》送辦；若火車經過，肥胖的身子恐怕進不了被椅子擺滿的暫避空間。」

根據《鐵路法》第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行的處所，違者最高可處1萬元以上、5萬元以下罰款。

