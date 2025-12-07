月台再亂跑要被罰了！搭火車「這些行為」最高罰7500 鐵路新制超嚴格

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

為強化鐵路站區安全，交通部預告修正《鐵路法》，未來旅客若在月台上嬉戲、追逐、跨越黃色警戒線，或在電扶梯上逆向奔跑，將可被處以新台幣1500元至7500元罰鍰。列車行進間攀附、跳車、逃票屢勸不聽者，也將加重處罰。此外，若鐵路列車駕駛被查出吸毒，鐵道局將直接廢止其駕駛執照。

交通部預告修正《鐵路法》，未來旅客若在月台上嬉戲、追逐、跨越黃色警戒線，或在電扶梯上逆向奔跑，將可被處以新台幣1500元至7500元罰鍰。（圖／資料照）

近年台鐵、高鐵皆發生旅客落軌意外，但現行法規對「跨越月台黃線」尚無罰則。此次修法明定，只要跨線就能開罰1500至7500元。月台上奔跑、嬉鬧，或在電扶梯未依方向行走、逆向奔跑且不聽勸阻，也將比照開罰。

修法同時補強其他常見亂象，包括妨礙車門、月台門關閉、未經驗票擅自出入車站、搭車逃票、未經許可在站區擺攤或搭棚架等行為，一律納入1500至7500元的處罰範圍。若旅客在車站大廳、穿堂層或月台層遊蕩，造成通行阻礙又不聽勸離，也會被開罰。

交通部亦比照《大眾捷運法》，規範列車行駛中攀附、跳車、擅開車門等危險行為，若經勸導不聽，罰鍰可加倍裁處。另為提升行車安全，修法新增「鐵路駕駛若被查出施用毒品」，鐵道局將廢止其駕駛執照，禁止再駕駛列車。

此外，《鐵路法》亦調整「擅自設置平交道」的罰則，從原本1000至5000元，提高為3萬元至15萬元，理由是考量物價與所得成長、並參考舊銀元折算標準。

鐵道局表示，修法草案自5日起預告60天，未來將彙整各界意見後送交行政院與立法院審議，正式上路時程仍視立法進度而定。

