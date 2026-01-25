月台煙霧瀰漫！ 自強號「故障冒煙」臨停南港 旅客緊急換乘

台北市 / 綜合報導

南港車站今(25)日中午，突傳煙霧瀰漫，不少民眾都聞到嗆鼻的煙味。當下完全搞不清楚狀況，只能聽廣播，跟著人群走。據了解，是125次自強號列車，後連機車鬆軔不良導致冒煙，所幸站內人員即時發現，緊急滅火，並將旅客全數換乘165次普悠瑪列車，虛驚一場。

目擊民眾說：「裡面好像著火了，很多煙。」等車等到一半突然煙霧圍繞，還有燒焦味撲鼻而來，有民眾受不了咳了好幾下，目擊民眾說：「完了我們身上都那個味道，好臭喔。」焦急的四處探詢，身上全沾上煙味，仍不曉得到底發生什麼事，而車上的旅客也是一頭霧水，下車後刺鼻的氣味迎面而來，還搞不清處狀況，只能聽著廣播指引。

目擊民眾說：「火車就是一直停停，一直斷續斷續的往前開，很多旅客就看著末端的那個車頭就一直在冒濃煙，就整個都很臭。」加裝車頭要把故障車載走，車頭緩緩駛進準備要將故障的列車拖離，25日中午12：55，125次自強號，從汐止出發，沒多久機械突然故障，導致後端車頭底部冒出濃煙，列車立即臨停南港站，並緊急疏散旅客，冒煙狀況在1點左右排除。

民眾說：「我等一下晚點有行程，然後它現在，那班車晚了好像6-7分鐘吧，所以整個行程有點延誤到。」鐵路警察局南港派出所所長蘇建瑋說：「警方到場查處及協助疏散旅客，維持現場秩序。」工程人員檢查車子，工程人員忙上忙下仔細檢查，準備將故障的自強號拖回七堵維修，台鐵也對此發出聲明表示，125次自強號因為後連機車鬆軔不良，有冒煙的情形，已經將旅客全數換乘至165次普悠瑪列車，並新增6個停靠站，造成不便深感歉意，未來也會加強列車的維護管理，避免類似狀況再度發生。

