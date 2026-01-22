月台若遭丟煙霧彈怎麼辦？北車危安演練後談應變 蔣萬安提出「逃躲報」原則

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

因應「1219隨機攻擊案」後的公共安全疑慮，台北市政府持續強化重大交通樞紐的危安應變機制。台北市長蔣萬安今（22）日下午於北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練後指出，若民眾在月台或公共空間遭遇煙霧彈等突發狀況，蔣萬安明確指出，第一時間民眾就要「逃、躲、報」。

（圖／記者鄧宇婷攝）

北市府與交通部於今（22）日下午2時至3時，在台北車站特定區共同舉辦高強度無差別攻擊危安實兵演練。針對媒體詢問，若民眾實際遇到月台遭丟擲煙霧彈時應如何因應，第一時間逃、躲、報，即刻遠離現場，當突發狀況發生時，首要原則就是立即遠離危險現場，並再次提醒民眾切勿因好奇而停留圍觀或拍照。若當下環境不允許迅速撤離。

蔣萬安指出，第二步便是設法尋找可遮蔽、能確保自身安全的位置暫時躲避，避免暴露於可能持續發生危害的空間中；至於第三個步驟，在確保自身安全的前提下，應即刻協助進行報案與通報，讓相關單位能迅速掌握狀況、啟動應變機制。蔣萬安強調，「逃、躲、報」是目前呼籲民眾在第一時間，遇到任何突發狀況時的應處方式。

