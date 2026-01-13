月底出國恐泡湯？他護照被蓋吉伊卡哇印章急求助 外交部：曾有人遭遣返

護照不得私自蓋上紀念章戳、塗改，應即申換新護照。（示意圖／photoAC）

出國前一定要檢查護照！一名網友日前在PTT發文求助，表示翻看護照時驚見內頁被蓋上《吉伊卡哇》印章，疑似是去年被朋友惡作劇留下，讓他緊張詢問是否還能補救，引起鄉民熱烈討論。事實上，依據外交部官網提醒，護照屬公文書性質，如私自蓋上紀念章戳、塗改，或出現紙張破損等汙損情形，應立即申換新護照，以免影響通關權益。

這名網友近日在PTT發文分享，他計畫好月底要出國，最近在檢察護照和日幣時，發現護照內頁被蓋上《吉伊卡哇》的印章，推測是去年被朋友蓋的，讓他無奈求助，「還有救嗎？現在去排隊換護照還來得及嗎？」

廣告 廣告

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「趕快去換一本，有些國家查很嚴」、「旅行社加錢幾天就回來了」、「現在趕快叫旅行社加急幫你辦一定來得及」、「機場地勤就會擋了」、「認真說，亂蓋就是重辦，不然多不給入境」、「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭移民關會不會看到，看到就是遣返」、「日本會看護照，貼入境貼紙」、「不要賭，風險不低」、「月底出國來得及啊，如果急件1天就可以拿了」

也有人指出，「如果全程電子通關，應該是還有救」、「應該是過期護照蓋好玩的來鬧」、「你這是舊版護照」、「不要賭，簽證頁面被蓋出入境章以外的記號，全部當作廢件」、「去日本電子入境你也要貼上陸證明的貼紙啊，就不要雖X剛好翻到那一頁」、「被抓到就遣返留記錄喔」、「你在台灣就會被擋了，如果去到日本直接進小黑房被詢問，然後被遣返」。

實際上，根據外交部領事事務局官網公告，曾有國人赴他國旅遊時，將旅遊景點紀念章戳蓋於我國護照內頁，造成入境他國時遭拒，並被遣返回台。 外交部再次呼籲，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警