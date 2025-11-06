月底前表態參選新北市長？ 李四川：輝達的事比選舉更重要

針對新北市議長蔣根煌透露李四川月底前就會表態參選新北市長，李四川依舊重申「輝達的事絕對比選舉更重要」。（圖：李四川臉書）

隨著輝達選址塵埃落定，終於放下心中石塊的台北市副市長李四川，下一步是不是將邁開問鼎新北的步伐？新北市議長蔣根煌表示等輝達案塵埃落定、李四川月底前就會表態參選，李四川今天（6日）依舊重申「輝達的事絕對比選舉更重要」。（張柏仲報導）

被問起民進黨選對會昨天已經拍板由蘇巧慧出征新北，李四川說首先還是恭喜屏東女兒（李四川也出身屏東小琉球）蘇巧慧被民進黨提名，也為她加油，強調現在自己的工作，「輝達絕對比選舉還重要」，他一定會把輝達做好。

廣告 廣告

相對於綠營備戰積極，藍白卻尚未就整合達成共識，就連黨內也有意爭取提名的新北市副市長劉和然，近來拍攝的系列形象照也曝光；被視為「擁川派」要角的新北市議長蔣根煌，則透露李四川可望在月底正式表態參選，李四川則回應他並不知道這件事，還反問這個訊息是怎麼來的？但他要謝謝蔣議長的期待和鼓勵，但他現在還是要把輝達設廠問題先做好，選舉的事大概不會比輝達進駐台灣、進駐台北市更重要。

當被直接問到究竟何時才會宣布參選？李四川說，目前還沒想到後面選舉，現階段還是以輝達為重。