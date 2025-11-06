月底宣布參選新北市長？李四川：輝達更重要

繼民進黨確定由蘇巧慧參選2026新北市長後，今（6日）傳出國民黨方面的李四川最快將在月底宣布參選，對此李四川表示，現階段沒有比輝達進駐台北市還更重要的事，目前還沒有想到這方面的規劃。

傳出李四川最快月底宣布參選新北市長（攝自中天新聞）

李四川出席北投福星公園交通教學區與地下停車場啟用典禮，針對有媒體報導，新北市議長蔣根煌透露，李四川最快月底宣布參選的消息時反問記者，消息是哪來的。對此蔣根煌的說法，李四川表示謝謝議長的這個期待跟鼓勵，不過我想現階段大概沒有比輝達進駐台北市還重要的事。

不過李四川還是恭喜屏東的女兒蘇巧慧獲得民進黨提名，我也會為她加油，我想現在我的工作輝達絕對比選舉還要重要，我們一定會把這個輝達做好。

蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長（攝自蘇巧慧臉書）

至於輝達如果能順利在農曆年前簽約，接下來是否會投入新北市長選戰？李四川表示，目前還沒有想到有關選舉方面的規劃，現階段還是以輝達為主。

