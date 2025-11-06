月底宣布參選新北市長？李四川：選舉沒有比輝達重要

民進黨徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，被視為國民黨新北市長人選的台北市長副市長李四川表示，恭喜屏東的女兒蘇巧慧被民進黨提名，他會為她加油，而他沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主。（張珈瑄攝）

民進黨5日舉辦選舉對策委員會，黨中央發言人吳崢會後轉述，選對會做成決議，將向中執會建議徵召立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長。被視為國民黨新北市長人選的台北市長副市長李四川6日受訪表示，恭喜屏東的女兒蘇巧慧被民進黨提名，他會為她加油，而他沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主，選舉的事沒有比輝達進駐台灣、台北市還重要。

李四川今天出席北投福星公園交通教學區與地下停車場啟用典禮，被問及如果選上以後是不是睡醒就到新北上班？李四川表示，新北他已經上班過8年了，首先還是恭喜屏東的女兒蘇巧慧被民進黨提名，他會為她加油，他想他現在的工作輝達絕對比選舉重要，一定會把輝達做好來。

廣告 廣告

至於國民黨新北議長蔣根煌指出，李四川月底就會宣布參選新北市長，還是要等輝達確定？李四川笑說，他不知道這個事情，蔣是從哪裡來的訊息，他也謝謝議長的期待，也謝謝議長的鼓勵，他現在還是要先行把輝達做好，選舉的事大概沒有比輝達進駐台灣、進駐台北市還重要。

而輝達有預計農曆年前簽約，有沒有可能今年年底、明年初來投入選舉？李四川表示，他沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主。

【看原文連結】