民進黨已確定提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發藍白陣營人選動向備受關注。新北市議長蔣根煌透露，北市副市長李四川可能在輝達總部案處理完畢後宣布參選，最快月底會明朗化。然而，李四川今日否認此說法，強調目前仍以處理輝達進駐台北市為優先。

月底宣布選新北？ 李四川：選舉沒比輝達重要。（圖／TVBS）

對於蔣根煌透露李四川可能月底宣布參選新北市長的說法，李四川今天予以否認。李四川表示恭喜屏東女兒蘇巧慧獲得民進黨提名，並強調自己目前最重要的工作是處理輝達落腳台北市的事宜，認為輝達案絕對比選舉還重要。當被問及蔣根煌所說的月底宣布參選時間時，李四川表示不知道這個訊息從何而來，感謝議長的期待。

而國民黨內，新北市副市長劉和然也拍攝形象照，對外宣示「準備好了」，表示要用更多行動回應新北市民對未來的期待。

民眾黨主席則黃國昌恭喜蘇巧慧獲得提名，同時重申競選辦公室將於2月1日成立。對於藍白合，黃國昌強調民眾黨有最大誠意與善意，會按部就班往前進，不會一直等待。獲得民進黨提名的蘇巧慧則表示，準備好面對藍白合作後的對手。

