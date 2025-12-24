月底就申請截止！減班休息補貼最高可領72600元

因應國際經貿情勢變化導致部分產業訂單縮減，勞動部自2025年8月1日起至2026年1月31日推動「僱用安定措施」，針對符合條件的減班休息勞工提供薪資差額補貼。勞動部雲嘉南分署提醒，補貼申請期限即將於月底到期，符合資格的勞工每人每月最高可領取1萬2100元，最長補助6個月，累計最高可補貼7萬2600元。

減班休息補貼最高12100元，月底就到期（報系資料照）

雲嘉南分署說明，凡與雇主協議實施減班休息累計達30日以上，並向地方勞政主管機關通報的受僱勞工，且任職公司屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大行業別，即可申請薪資差額補貼。補助金額以減班休息前3個月平均投保薪資與減班後協議薪資的差額為計算基準，補貼比例為70%，每月最高補助1萬2100元。

雲嘉南分署特別提醒，申請期限為每次減班休息滿30日後的次日起90日內，逾期將不予受理。以2025年9月1日至9月30日實施減班休息為例，最遲須於同年12月29日前完成送件，呼籲勞工務必留意時程，避免錯失補貼權益。補貼可由勞工自行申請或由雇主代為提出，除紙本申請外，也可透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上辦理。

勞動部雲嘉南分署（攝自谷哥街景圖）

雲嘉南分署進一步說明，即使受僱公司未符合僱用安定措施適用的9大行業別，勞工仍可參加「減班休息勞工再充電計畫」，並依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210，另針對全時工作的基層勞工，若減班前勞保平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元，且減班後薪資差額較小或未產生差額者，參訓後仍可申請每月最高2280元訓練津貼，擴大照顧範圍。

民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或洽雲嘉南分署06-6985945分機1627、1645、1708及轄區各就業中心，由專人提供協助。

