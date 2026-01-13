月底就要出國...護照內頁被蓋「吉伊卡哇」 這下悲劇了

護照。資料照



出國遊玩必帶護照，一名網友在PTT發出貼文，表示月底要去日本玩，找出護照才發現後面被朋友蓋了日本知名漫畫《吉伊卡哇》的圖樣，就怕不能順利出國，令他感到苦惱。

這名網友說，月底要出國，正在準備護照、日幣，卻發現護照去年被朋友用印章蓋了《吉伊卡哇》的圖樣，急得上網詢問：「還有救嗎，現在去排換護照還來得及嗎」。

網友建議他快去重辦護照，「認真說，亂蓋就是重辦，不然多不給入境」、「現在趕快叫旅行社加急幫你辦一定來得及」、「趕快去換一本，有些國家查很嚴」、「蓋這種紀念章的人有夠多，整本作廢」、「趕緊換護照，然後記得遠離智障朋友」。

雖然也有人說，若全程使用電子通關，有機會順利出國。不過，外交部領事事務局曾提醒，過去有國人出國旅遊時，把景點紀念章戳蓋在護照內頁，結果入境他國被拒，即遭遣返回台。

領務局呼籲，民眾護照具有公文書性質，不能擅自增刪塗改或加蓋印章，有的話已構成護照汙損，應立即申換護照，以免影響出國旅遊權益。

