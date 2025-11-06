月底投入新北選戰？李四川喊「輝達絕對比選舉重要」 同時幫蘇巧慧加油

面對未屆關注是否將投入新北市長選戰，台北市副市長李四川今天（6日）表示，輝達絕對比選舉還重要，自己一定會把輝達做好。（資料照片／董孟航攝）

各政黨著手布局2026大選，民進黨昨拍板立委蘇巧慧角逐新北市長，引發外界關注國民黨推派人選。對此，國民黨新北市議長蔣根煌透露，待輝達台灣總部告一段落，台北市副市長李四川就會宣布備戰新北，最快月底明朗。不過，李四川今天（6日）上午受訪回應，輝達絕對比選舉還重要，一定會把輝達做好，他同時也恭喜蘇巧慧獲提名，「我也為她加油」。

李四川今天上午出席活動，在會前受訪時被問到未來可能到新北市上班？李四川回應，他曾在新北上班過8年，並恭喜「屏東女兒」蘇巧慧被民進黨提名，「我也為她加油」，他強調現在輝達絕對比選舉還重要，一定會把輝達做好。

至於蔣根煌幫預告月底會宣布參選新北市長，李四川回應，「我不知道這件事，他從哪裡來的訊息」，他謝謝議長期待跟鼓勵，但他現在還是先把輝達做好，選舉的事情沒有比輝達進駐台灣跟台北市重要。 媒體追問，輝達最快農曆年前簽約，可能在今年底或明年初投入選舉？李四川說，他目前還沒想到後面選舉，現階段還是以輝達為主。



