月底救星來了！唐吉訶德「這時段」下殺5折 內行曝：壽司、便當都能撿

實習記者藍子瑄／台北報導

小資族夜晚撿便宜！不少人早已習慣到超商、量販店搶惜食優惠，沒想到現在連日本人氣量販百貨「唐吉訶德」也悄悄加入戰局。近日有網友發現，唐吉訶德生鮮、熟食區深夜貼標下殺，最低5折起，優惠時段一曝光，立刻掀起小資族熱議，直呼「這一定要記下來」。

有網友在Threads分享，深夜逛唐吉訶德西門店時，意外發現生鮮區的便當、壽司與肉品幾乎全數貼上折扣標籤，折扣從6折到5折不等，讓他忍不住一次帶走三個便當。他也「偷偷分享」撿便宜秘訣，直言晚上11點前往生鮮區，常常會有意想不到的收穫。

網友分享，唐吉訶德傍晚起陸續貼標，肉品區甚至出現買一送一優惠，吸引不少小資族卡位搶購。（示意圖／資料庫）

貼文曝光後，留言區瞬間炸鍋，不少人感謝原PO直呼「乞丐超人現身」、「這價格太誇張一定要記起來」。也有網友補充，其實傍晚六、七點左右就會陸續開始貼標，肉類可以提早去卡位，熟食區則晚點有機會補貨，「我七點多去看過肉品買一送一」、「生魚片和壽司區真的很容易撿到便宜」。

還有內行人分享各店差異，指出忠孝新生店約晚間八點就會開始貼標，但是否再降折要看到打烊前；甜點則推薦南港店「比較敢給折扣」，同樣品項與效期，南港曾直接下殺五折，其他門市則多半落在八折左右。

不過，也有不少網友感嘆，優惠雖然誘人，但分店數量不多，加上熱門品項往往提早被掃光，想撿到便宜其實不容易，「很多店還沒等到貼標就賣完」、「桃園店蠻多品項會很早就賣光 根本等不到這種時刻」、「不是住附近根本搶不到」、「首先得要有唐吉訶德（新竹人拭淚）」。

