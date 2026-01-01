月底救星！ 高雄65元大雞腿便當.佛心大份量炒麵大排長龍

高雄市 / 蕭雅心 許利森 陳信仁 高雄報導

銅板價美食！高雄月底救星，大雞腿便當，只賣65元，雞腿先醃後炸，醬汁入味後吃起來很香，也讓饕客稱讚CP值很高；另外楠梓區也有便當店，午餐時間大排長龍，因為4樣配菜加上大雞腿的便當，也只要65元，價格超佛心；三民區則有平價小店，炒烏龍麵大份80元，2大包烏龍麵麵量給很足，配料還有蛤蠣和蝦仁。

一整隻雞腿先醃再炸，炸得外皮酥酥脆脆，起鍋之後呈現誘人的金黃色澤，擺上便當大到快蓋過白飯，搭配幾樣家常配菜，這樣一份只要65元，顧客說：「她的料理都很好吃。」佛心價格，有人一吃成主顧，老闆娘雖然年事已高，但仍然堅持自己現炸料理，做出讓饕客上癮的雞腿便當。

業者說：「沒有什麼秘方，是比較辛苦。」同樣是月底救星，在高雄楠梓區這間便當店，午餐時間到排隊人潮，一路排到店外，點完主餐還能選4樣配菜，一整個餐盒裝得滿滿的，最貴的雞腿飯只要65元，不是給半腿，是完整大雞腿，其他像是排骨飯、鯛魚飯，也都是銅板價，顧客說：「又有肉，這個價格就是所有地方找不到，對不對，只有這裡有。」

記者VS.業者說：「老闆是想休息了啦，因為年紀大了，(年紀大了)，他想休息了，利潤都很，一點點而已。」營業超過20年，業者從年輕做到老，已經萌生退休的意願，另外在三民區，這間低調開了30年的小店在學區旁，炒烏龍麵大份80元，放了2大包烏龍麵，裝滿一整個碗，還有蛤蠣和蝦仁，CP值也很高，顧客說：「(業者)是因為用心，所以不會反應在這個物價的上面。」一賣就是數十年的平價小店，累積出許多忠實顧客，銅板價美食，成為不少人的小確幸。

