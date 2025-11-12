月底沒得「True飯」了 館長要關便當店要收怨：台人現在不敢吃豬

娛樂中心／徐詩詠報導

網紅館長近期積極往中國發展，強調將開發副業，並多次前往中國旅遊、高調直播宣傳，希望能藉此打開知名度、挹注業績。不過情況似乎未如預期發展。館長日前公開抱怨電商部門業績不佳引發關注，近期再度證實旗下便當店「True飯」將於月底收攤，更將原因歸咎於非洲豬瘟，直言「台灣人現在不敢吃豬肉」。

館長旗下便當店昔日生意相當不錯。（圖／翻攝館長YT）館長11日在直播中透露，自非洲豬瘟爆發後，自己赴中國的12天內幾乎沒有豬肉可賣，讓他大嘆：「便當店好幾天的單日業績只有1萬塊，因為只能賣雞腿，連薪水都不夠付，大概連續10天。」即便近期豬肉市場恢復交易，館長仍表示：「豬肉買回來醃還要2天，也沒什麼人來買，大家都不敢吃豬肉。」

館長大嘆「台灣人現在都不吃豬肉」。（圖／翻攝館長YT）

他進一步指出，自家叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯等豬肉商品，皆採用溫體豬。無奈表示：「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下，廚房我會留著，但這個便當就沒辦法賣了。」館長一度認為此情況應由中央負責，但也引發網友質疑「生意不好要怪民進黨？」館長則急忙回應：「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候？」

