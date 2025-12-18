月底熄燈卻起死回生！家樂福青海店不關了 店家傻眼：設備早撤光了

先前傳出在本月底歇業的台中家樂福青海店，業者周二（16日）突公告，與地主協商後確認能夠繼續經營，歡迎民眾持續到訪購物，讓附近民眾好驚喜，但不少駐點在青海分店的業者卻很頭痛，因為他們早已將設備撤光，如今才說繼續營業，他們根本沒有應對辦法；家樂福公關則表示，此次為單一事件，將加速處理，協助廠商解決問題。

有駐點在家樂福青海店的店家在Threads抱怨，9月詢問家樂福被告知可以續租，他們因此增加設備，11月19日突然收到公文說場地要收掉，他們因此倉促在11月30日撤場，還因為一時找不到場地只能暫時歇業，所有心血一夕全無，沒想到如今青海店又能繼續營業，感嘆「真的是一大好消息，對於附近的住戶真的很方便，但是啊，就覺得開心不起來」。

廣告 廣告

也有不少人說「樓下玩具店已經撤到乾乾淨淨，這個回馬槍打死一片」、「撤退的時候店家廠商忙得要死，現在又要繼續營業，真的很瞎，家樂福是以為在玩辦家家酒」、「我們店也是11月確定關門，瘋狂幫客人補做汽車美容，12月初拆光光，現在又突然復活，超傻眼」、「真的很扯，當初還急急忙忙的找地方撤場」、「峰迴路轉，希望保證金可以提早一點退還就好」。

《中時新聞網》實際致電詢問，家樂福青海店員工表示對此事不太清楚；家樂福中部公關則說，家樂福平常都是依照合約執行，並保持與商家的良性溝通，此次的單一事件有理解店家需求，除了會依照合約進行外，也會加速處理，協助廠商。

家樂福青海店周二在臉書公告，原先歇業的消息傳出後，很多老顧客感到不捨，地主體諒大家，希望讓民眾買東西可以更方便，經多次交換意見後，終於確認可以繼續營業，且未來同樣是24小時經營，讓民眾驚喜喊支持，但也有網友質疑「地下一樓的商場都收了一大半，是要怎麼繼續營業」、「我們公司都拆光了，害我被調超遠上班」、「恭喜繼續經營，但我看屈臣氏不是已經移走了嗎？」

更多中時新聞網報導

王力宏出道30年 感謝恩師李壽全

世足基本款門票太少 英首相籲改善

新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚