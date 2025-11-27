月底發錢了！一早6筆補助連發 「一次給5個月」近10萬現金入帳

生活中心／施郁韻報導

今日發放6筆給付與補助。（圖／資料照）

月底小確幸！勞動部勞工保險局行事曆顯示，11月共發放多筆款項，今（28）日包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付、國民年金保險老年年金、保險喪葬給付、遺屬年金、身心障礙（基本保證）年金等。

國民年金保險喪葬給付今日發放，一次發給5個月給付，也就是9萬8805元。只要是在國民年金加保期間（65歲前）死亡的被保險人，就由「支出殯葬費的人」請領喪葬給付。若是在「國保退保期間」或「65歲以後」死亡的人，由於死亡時不是國保被保險人，因此不能請領國保的喪葬給付。

廣告 廣告

被保險人死亡時的國民年金月投保金額計算，一次發給5個月給付，2023年1月起月投保金額為1萬9761元，國保喪葬給付一次發9萬8805元（1萬9761元×5個月）。國民年金保險喪葬給付設有5年的請求權時效，必須在被保險人死亡次日起的5年內提出申請，若超過期限才提出申請，勞保局將不予給付。

◆11/28

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日

更多三立新聞網報導

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

「3位超正親姊」包圍東海畢業生！網讚弟弟人生贏一半 姊姊IG發聲了

內湖737排骨酥店太狂！正妹圍裙下渾圓側乳溢出 旁邊攤販嘆：我膚淺了

阿嬤行動不便「買衣只能在門口看」！NET店員1舉動暖哭百萬人：買一波

