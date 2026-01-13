月底要飛日本！護照竟被友蓋「吉伊卡哇」印章他傻眼 外交部說話了

生活中心／王文承報導

一名網友準備前往日本旅遊，沒想到在整理行前物品時，赫然發現護照內頁竟被朋友蓋上日本知名漫畫《吉伊卡哇》的印章，讓他當場傻眼。（示意圖／資料照）

近年台灣民眾瘋出國旅遊，護照也是出國時不可或缺的重要證件。一名網友準備前往日本旅遊，沒想到在整理護照、日圓等行前物品時，赫然發現護照內頁竟被朋友蓋上日本知名漫畫《吉伊卡哇》的印章，讓他當場傻眼，貼文曝光後，掀起網友熱議。

護照被友蓋吉伊卡哇印章 外交部說話了



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己計畫月底前往日本旅遊，近日準備相關證件時，才發現護照內頁被蓋了《吉伊卡哇》的印章，推測可能是朋友去年蓋上去的。眼看出發時間逼近，原PO焦急發文求救：「還有救嗎？現在去排隊換護照還來得及嗎？」

廣告 廣告

貼文曝光後，不少人直言應盡快重辦護照，「趕快去換一本，有些國家查得很嚴」、「如果全程電子通關，或許還有機會，但真的不建議賭」、「離月底還有點時間，趕快辦急件」、「叫旅行社加急處理，應該還來得及」、「認真說，亂蓋章就是重辦，不然很可能被拒絕入境」、「建議直接加急重辦最保險」。

此外，根據外交部領事事務局官網說明，曾有國人於旅遊期間，將景點紀念章戳蓋於我國護照內頁，導致入境他國時遭拒，甚至被遣返回台。外交部提醒，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪、塗改或加蓋章戳；若護照內頁出現紀念章、塗改或紙張破損等情形，即屬護照汙損，應立即申請換發新護照，以免影響出國通關權益。

更多三立新聞網報導

一堆人不知！妹子曝「隱眼泡殼」回收可換500元驚呆眾人 變現管道曝光

富邦金控招6900位菁英！祭百萬年薪搶「這3類人才」 打造金融科技戰隊

早餐店標配！他嫌紙袋印卡通圖案浪費成本 店家揭驚人真相：有隱藏神效

旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該

