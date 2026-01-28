月底錢來了！一早發5津貼「近4萬入帳」 明天還有6筆錢接力發
生活中心／林昀萱報導
勞動部勞工保險局行事曆顯示，1月共發放多筆款項，今（29）日是勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金(首發案)以及國民年金保險生育給付預定入帳日。另外，明日還有6筆津貼將入帳，符合資格者記得刷存摺確認。
勞保局提到，勞工在退職退保後的隔日，就具備勞保老年年金請領資格，只要符合請領資格並完成申請的勞工，勞保局會從提出申請的當月起開始按月發給，並於次月底入帳。國民年金各項給付經審查後，會在次月底前發給，因此國民年金各項給付入帳日為每個月最後1個工作日，勞保年金則在前1個工作日發放。
另外，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，如未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準是按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付。依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，因為已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。
而國保被保險人如於加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，仍得依規定請領生育給付，且自宣布日起5年內追溯發給。
◆1/29
勞保年金給付預定入帳日
災保年金給付預定入帳日
災保失能照護補助預定入帳日
勞退月退休金(首發案)預定入帳日
國民年金保險生育給付預定入帳日
◆1/30
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日
國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日
國民年金保險老年年金給付預定入帳日
國民年金保險喪葬給付預定入帳日
國民年金保險遺屬年金預定入帳日
國民年金保險身心障礙(基本保證)年金預定入帳日
