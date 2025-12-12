「月底錢又不見？」網友問存錢方法 永慶人資專家曝這招最有用

cnews207251212a03

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

「薪水怎麼又不見了？該怎麼存錢？」是社群上經常熱議的話題，面對物價不斷上漲、年輕人存錢不易的時代，要兼顧日常開銷與生活品質不簡單，網友們也紛紛分享各種的存錢妙招，包含：每月領到薪水先存部分剩下再花，固定存股等等，有網友則分享「想存錢最重要的還是提高工作收入」、「重新定義哪些是需要哪些是想要」。

永慶房屋人資部協裡塗振宏分享，非常認同網友說的「想存錢先提高收入」，開源、節流並行，工作努力追求升遷加薪，養成記帳習慣減少不必要開支，更有機會存到錢。理解新世代對於穩定的高收入與生活品質提升的渴望，深知轉職者需要的是有底氣的轉職機會。今年11月推出業界首創的永慶薪自由徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬的收入保障，希望月收入6萬可以讓求職者放心轉職，在永慶的協助下安心學習，進而挑戰收入無上限的全「薪」人生，自己決定未來收入的天花板。

cnews207251212a04

塗振宏也親自上線解答網友對徵才方案的疑問，「業務新人保障收入是真的沒有條件？」他強調，採用先投資再訓練的人才培訓模式，提供每位業務新人前12個月每月6萬元收入保障，讓新人在第一年累積基礎知識與實力，便能好好發揮。同時開玩笑表示，收入保障已推行多年，從來沒有人來抗議沒有領到錢過。

「現在房市不好，當房仲會不會不好成交？」塗振宏指出，永慶房屋今年依然維持穩健成交量，以今年9月到11月為例，成交量連續三個月較上月與去年同期成長，表現一枝獨秀，展現強大市場競爭力，同時也宣布雙北直營門市朝350店邁進，逆勢成長擴大布局。面對市場降溫時，買方與賣方會更依賴專業，這正是強化業務能力的好時機。

對求職者而言，現在投入反而能更快累積專業差距。塗振宏說明，永慶提升所有業務新人的收入保障，同時提供完整訓練與AI支援，讓新人在市場調整期更容易站穩腳步；市場冷熱不是唯一關鍵，保障升級、誠實文化與AI科技能力才是讓業務能在任何景氣下穩健成長的核心，永慶薪自由徵才方案持續擴大招募中，歡迎對房地產有興趣的人加入行列。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

