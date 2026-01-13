月底飛日本護照竟有「吉伊卡哇」 外交部：趕快申換新護照

1名網友月底即將出國，卻突然發現護照的內頁被蓋上「吉伊卡哇」紀念章，疑似去年赴日旅遊時遭朋友所為。網友擔心影響通關權益，緊急在網路上求助。外交部以往曾說明，護照屬於公文書性質，任何紀念章戳、塗改或破損，都可能影響出入境，建議即刻申換新護照。

護照示意圖。(圖/Photo-AC)

該名網友在PTT的Gossiping板發文詢問，「急！剛發現護照被蓋了吉伊卡哇怎辦」，該網友預計1月底出國，在收拾護照與日幣時，意外發現護照內頁多了1枚「吉伊卡哇」紀念章。該網友研判，應該是去年前往京都購物時，被朋友蓋上的章戳，直到現在才察覺、相當傻眼，焦急詢問「現在去排隊換護照還來得及嗎？」

貼文曝光後，多數網友一面倒建議該名網友立即換發護照，不要心存僥倖。有網友留言表示，「趕快去換一本，有些國家查很嚴」、「離月底還有點時間，趕快用急件辦，不要賭移民關會不會看到，看到就是遣返」。也有網友直言，「認真說，亂蓋就是重辦，不然多不給入境」、「不要賭，風險不低」。

外交部。(圖/中時資料照)

外交部過去也曾提醒，國人護照內頁不得擅自加蓋紀念章戳，若有加蓋章戳或汙損情形，應立即申換新護照，以免影響出國旅遊通關權益。外交部強調，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪、塗改或加蓋章戳，倘若護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損。

