月徵3.3萬人！金融保險業最缺這類人才

104人力銀行攜手富邦金控入班高中職，帶領學生探索金融業。

[NOWnews今日新聞] 根據人力銀行數據，2025年1-10月，金融保險業平均每月徵才3.3萬。104人力銀行與富邦金控攜手，邀請台北富邦銀行、富邦人壽與富邦證券高階主管與資深專業同仁總計36位投入職涯志工服務，深入全台各高中職校園，以數位金融人員、理財專員、保險理財顧問、證券營業員4大職務，帶領學生認識金融職場的真實樣貌。

104人力銀行數據顯示，2025年1-10月金融保險業平均每月徵才3.3萬，徵才職務多元，其中以營運核心的財會/金融專業類1.6萬人占51%、客服/門市/業務/貿易類7000人占21%最多；同時觀察到，為推進數位金融發展，相關領域人才越來越受到金融保險業重視，具備技術開發、產品行銷、數據分析等技能的人才在金融保險業更顯搶手，例如資訊軟體系統類每月徵3000人占10%，成為金融保險業人才缺口第三大職務，行銷/企劃/專案管理類每月徵才也達1000人。

薪資方面，根據104人力銀行大數據，2025年金融投顧及保險業整體年薪中位數76.2萬，與數位金融核心相關的主要職類例如資訊軟體系統類90.5萬、行銷/企劃/專案管理類87.5萬均高於整體，其中網路安全分析師年薪中位數105.3萬、專案經理年薪中位數98.4萬逼近百萬，顯示金融業在數位轉型的推動下，正持續提升具備科技與跨域能力人才的薪酬競爭力。

104人力銀行職涯教育長王榮春表示，許多職場工作者透過頻繁換工作來面對職涯探索的問題，若能在就學期間提前了解未來的工作世界，培養能力再進入職場，將有助於緩解青年高失業率的問題。為協助學生認識工作世界真實樣貌，104人力銀行自2016年起邀請職涯志工進入高中職分享個人職務，累積入班分享超過1300場次、服務學生超過90000人次。

回應當前金融保險業快速發展，104人力銀行與富邦金控攜手，邀請富邦金控與子公司員工前進高中職校園讓學生更認識金融保險業，由於切中高職商業管理群需求，活動訊息一釋出便獲得學校踴躍報名，不到一週時間即申請額滿。包括台北富邦銀行數位金融業務處副總經理傅奕樵等高階主管現身高中職校園，獲得學生高度正向回饋。

104人力銀行預估，預計到今年底，104人力銀行與富邦金控將提供43場課程、近2000位學生參與名額，幫助同學藉由認識金融業提早了解職場環境、探索自我天賦與熱情。

