月息7%攏係假！絕對能源詐不停...發幣設局進帳50億 上千人血本無歸

絕對能源吸金案主嫌邱志豪。資料照片

絕對能源公司涉嫌以投資虛擬貨幣等方式吸金，台北地檢署先後發動兩波搜索，偵結後起訴主嫌邱志豪等被告，豈料檢調又查出，絕對能源公司發行虛擬貨幣後，再創設撮合平台，讓投資人透過平台放款給買家，賺取月息，但這終究是場騙局，台北地檢署29日兵分9路搜索，拘提邱男等9名被告到案釐清。

絕對能源涉嫌以虛擬貨幣等方式吸金2億7730萬元，全台被害人高達近316人，台北地檢署發動兩波搜索，依詐欺、洗錢等罪對17名被告提起公訴，並查扣力士名錶、比特幣、泰達幣及房產共1億2,641萬9,345元，主嫌邱志豪被起訴後交保獲釋。

豈料檢調又發現，絕對能源涉嫌於2022年至2025年間，以「虛擬資產方案」發行EGT、TBT兩種虛擬貨幣，再創設Defi借貸平台及借貸智能合約，用說明會、講課等方式引人注目。

絕對能源誆稱，投資人購買虛擬貨幣後，透過上述平台拿幣去放款，每月可獲得3%至7%利息，此話術成功讓上千人上當，不法所得逾50億元。

台北地檢署獲報，29日兵分9路搜索，拘提邱志豪等9名被告到案說明，全案朝《刑法》加重詐欺、《銀行法》等方向偵辦。



