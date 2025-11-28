月收入慘剩3千！《星光》男星暴肥「罹1惡疾」 做觀落陰轉運求生

記者蔡維歆／台北報導

曾在《超級星光大道》中和張信哲合唱《愛如潮水》的歌手黃靖倫，節目上和大家分享了自己在獲金鐘獎前，曾有段低潮時期，坦言最低月收入只有3000元，更懷疑自己有憂鬱症，甚至去做了觀落陰。他也分享私下的飲食習慣和身體狀況。

黃靖倫吃鍋酷愛喝湯底 有中重度脂肪肝。（圖／年代提供）

黃靖倫透露他在獲得金鐘主持人獎前，有段低潮時期，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元，甚至懷疑自己有憂鬱症。後在知名製作人陳玉珊的推薦下去做觀落陰，不久後入圍並榮獲第51屆金鐘《兒童少年節目主持人獎》。黃靖倫還提及自己有投資桌遊事業，並說從小時候就喜歡玩桌遊。

廣告 廣告

最後，黃靖倫在《聚焦2.0》分享了自己的飲食，強調非常喜歡吃火鍋，湯都會喝四碗以上，麻辣鍋的湯底也不例外，並且不會撈油。這樣的習慣下，導致自己有中重度脂肪肝，體重73公斤，腰圍竟達35吋。楊智鈞醫師推薦靖倫可嘗試「101餐盤」吃法(等比例蛋白質+非澱粉蔬菜+澱粉或脂肪)，物理治療師蔡維鴻更建議養成運動的習慣，來消除脂肪肝。

更多三立新聞網報導

于朦朧英國紀念椅完成了！「中英文銘牌照」曝光 網一看全淚崩

台灣之光！千萬YTR率小選手激戰跆拳道「奪世界第5」 超狂戰績曝

錄到一半爆衝突！姚元浩突遭鬼鬼飆罵「你該放手了」 衝突導火線曝

獨家／暗酸高市早苗尖嘴猴腮！愛女日本民宿遭抵制 詹惟中24字回應

