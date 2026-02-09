月收租幾萬元 一場火燒掉近百萬—房東最容易忽略的保障

王先生將名下一間30坪大的房屋租給在金融業上班的汎汎，某日疑因電線走火導致火災，雖無人員傷亡，但火災毀損屋內家具，並波及樓上樓下鄰居，總計需賠償近百萬元。王先生認為當時房屋租給汎汎使用，因此火災損失因由汎汎賠償；汎汎則認為電線走火的起因為設備老舊，她也是受害者之一，應該由房屋所有權人王先生來賠償才對。

到底，這場火災的損失，該由房東王先生還是房客汎汎來償付？

首先，從法規來看，根據《民法》第434條規定：「租賃物因承租人之重大過失，致失火而毀損、滅失者，承租人對於出租人負損害賠償責任。」換句話說，在房客有「重大過失」時，才須對房東承擔過失損害責任。舉例：當房客在房內燒垃圾、烤肉、練火球舞…引發火災之後所造成的損失，在法律上的責任才可能歸給房客；不然，在多數火災賠付的法律判例中，多半還是會要求房屋所有權人負起賠償責任。

再從實務上的判例來看，曾有人將頂樓加蓋、出租，並自行配電，結果引發電線短路起火，導致一名租客死亡，最終檢察官認為房東疏於注意，未適當維護管理，不但判房東要賠償鄰居及租客因火災所帶來的財損，還以過失致死罪起訴該名房東。

從社會新聞案件以及法院判例可以知道，一旦發生火災，其對於生命、健康、財務所造成的損害是無法估計的。房東收租金一個月不過幾萬元，一把無情火所帶來的損害卻可能高達上百萬；後續還可能因此吃上官司。

為降低火災所帶來的風險與損失賠付，建議房東可以投保新安東京海上產險網路投保-住宅火險「安心防護款」，方案內容包含：住宅火災保險（建築物含裝潢保額依坪數計算、動產自動納入承保範圍最高80萬元）、住宅地震基本保險（保額最高150萬元），住宅日常生活責任綜合保險等。

假設屋內動產因火災等事故毀損，最高可以理賠80萬元，住宅因地震全損之臨時住宿費保額20萬元，另外還享有：搬遷費最高10萬元、臨時住宿費每日最多5,000 元(累計最多可賠 20 萬元)以及生活不便補助每日3,000元(最多可賠30天)……等。

以王先生為例，位於台北市文山區、屋齡30年、鋼筋水泥造、總樓高7層的純住宅大樓，房屋座落於5樓的30坪公寓，網路投保新安東京海上產險-住宅火險「安心防護款」，保障包含：住宅火災保險建築物保額298.5萬元、住宅地震基本保險150萬元、住宅日常生活責任保險(每事故傷亡及財損100萬元，保期內最高200萬元)、慰問金費用附加條款(每一人傷害醫療1千元、每一人住院3千元、每一人身故1萬元、每一意外事故5萬元，保期內最高10萬元)、住宅鑰匙門鎖費用補償保險(每一意外事故5,000元、保期內最高1.5萬元)、家事代勞費用(保期內最高9萬元，每日限額1,000元)，一年保費2,379元，一天不到7元。＊詳細保障內容及金額請參考下表↓

