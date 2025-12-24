月收8萬工程師見竹科「物價多2.5倍」想放棄 在地人嘆：我活該就是了

一名工程師月收8萬，感嘆竹科物價卻較南科多2.5倍，想打消念頭胡亂面試。圖／翻攝自pexels

「竹科物價真的是工程師負擔得起的嗎？」一名網友表示，起初在南部科學園區月收7至8萬，過得相當滋潤，不過到了新竹科學園區，物價成2.5倍，質疑薪水沒有跟著增加「到底要怎麼活？」網友互吐口水外，反問「新竹本地人呢？」無奈北漂族想回新竹家鄉，物價反倒比台北貴上許多。

原PO在社群分享，過去在南科月收7至8萬，生活過的相當滋潤，不過到了竹科，物價增2.5倍，薪水卻沒有跟著漲，光是球場1小時租金700元，質疑「在這裡如果有個人興趣到底要怎麼活」；感嘆到竹科面試見周遭物價，不禁想打消念頭、胡亂面試。

貼文一出，一派網友質疑「這一定沒在台北生活過」，認為台北物價較竹科貴些，且學生族群都活得下去了，更何況已賺錢的社會人士；也有網友點出，新竹是全台科技重鎮，薪資領先各縣市，無奈北部物價也不低，感嘆台北似乎更慘。

不過一派網友認為，新竹外送每餐約200元左右，其中最無法接受「一碗蛋花湯75元裡面連蔥花都沒有」，心酸道「新竹就是一個把工程師當盤子的城市，用大城市的物價換來鄉下的生活品質」，交通機能也未必較佳。

至於新竹當地人則感嘆，當科技先進們進駐新竹「錢賺一賺，房炒一炒」，就可以回老家享福，本地人卻只能「活該」，因為「家就在這，錢沒賺到，還要跟你們一起承擔高物價」，且並非在地人人都是工程師或房東；北漂者則無奈，當北漂回家「結果家鄉更貴」，感嘆「本地人才不知道怎麼生存好嗎？」引起討論。



