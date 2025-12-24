月收8萬硬買房！ 他要爸解定存幫還房貸「不然會斷頭」 律師說話了





小孩繳不出房貸，父母應該要幫忙嗎？對此，律師蘇家宏在粉絲專業分享了一個故事，有一位爸爸說，他的大兒子在沒有和他商量下，在新北市買了一間2500萬的華廈，每月需繳交貸款約6.5萬元，但兒子每月的收入僅有8萬元，因此兒子跟他求助，希望爸爸把名下存款解約，替他還房貸，如果爸爸不出手幫忙，恐怕房子就會斷頭，爸爸表示，他只是一個上班族，也62歲了，兒子都沒有幫爸爸想，爸爸罵了兒子一頓，但也考慮是不是該幫兒子。

蘇家宏坦言，透過這個爸爸的問題，他深刻感受做父母的終歸總是心疼自己的子女，即便孩子沒有經過商量就自作主張花了大筆錢買房子，但他心裡最柔軟的一塊還是希望兒子將來的生活能夠安穩而平順、經濟無虞，生氣只是他表達關心的一種方式；往好處想，孩子發生經濟困難，第一反應是找自己的家人求援，是因為這個家過去對他有滿滿的支持，所以才會在跌倒時趕快踩煞車求援。

不過，蘇家宏也說，「如果我是這個爸爸，我不會出手幫忙兒子。」他認為，年少時期跌倒或失敗的經驗，對於漫長的人生而言反而是一個正面的經驗。若無法負擔房貸就好好認賠殺出，孩子付出一筆高額的代價，將來他在人生重大的抉擇上就會更加謹慎和小心，也會知道有些事情事前和長輩商量討論一下。

蘇家宏指出，如果爸爸真的要幫助兒子，要確認先孩子是否抱著感恩的心，並且在自己的能力下幫忙。如果孩子覺得父親的幫助不是「理所當然」，就請孩子把對你的承諾給寫下來，例如：「未來這筆錢我會還你」、「未來爸爸老了，需要生活費，我每個月會給爸爸3萬元生活費」等，這不是計較，而是彼此要有法律的「備忘錄」，一旦未來退休生活有所需要，才能讓孩子不要忘記承諾；也因為守住法律陣線，未來才有平安的家庭生活。

蘇家宏表示，如果爸爸最後還是心軟給予孩子金錢上的支持，替孩子支付了房子的款項，那麼要爸爸需要留意，國稅局說明無償替孩子清償房貸，在法律上就如同贈與，也就是說如果替孩子償還的房貸加上當年度其他贈與財產的價值，超過贈與稅免稅額度（244萬），就會被課徵贈與稅。「在替孩子著想時，爸爸也要多多留意自己的贈與額度，以免自己要額外負擔贈與稅的問題。」

