月月出團中美洲 潛入大藍洞、漫遊馬雅古城

2025年台北國際旅展於11月7日至10日在南港展覽館一館盛大登場。今年「中美洲經貿辦事處」（CATO）攜手友邦貝里斯與瓜地馬拉共同設立「中美洲館」（攤位#K427），以繽紛的文化風情與熱情洋溢的互動活動，邀請台灣民眾探索中美洲友邦的神秘馬雅魅力與感受加勒比海的陽光活力。

「中美洲館」開幕儀式於7日上午熱鬧舉行，賴清德總統親臨現場，外交部次長吳志中、貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、瓜地馬拉大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、交通部與台灣觀光協會貴賓，以及中美洲經貿辦事處主任徐韶慧皆出席共襄盛舉，展現台灣與中美洲友邦在觀光與文化交流上的深厚友誼與堅實合作。

友邦大使與中美洲經貿辦事處主任品嚐中美洲造型雞蛋糕

徐韶慧主任表示，中美洲友邦兼具壯麗自然景觀與深厚文化底蘊，是極具潛力的旅遊新興市場。她指出，日前親自率領12家台灣旅行業者赴貝里斯與瓜地馬拉實地考察，走訪包括貝里斯的大藍洞、修南圖尼奇馬雅遺址、神祕的ATM洞穴，以及瓜地馬拉的殖民古城安提瓜、提卡爾國家公園與阿蒂特蘭湖等多個代表性景點。透過深入體驗兩國豐富的自然生態與多元文化，台灣業者對中美洲旅遊市場潛力有了更深認識。她並指出，已有多家旅行社規劃自12月起每月推出前往中美洲友邦的旅遊團，象徵雙邊觀光合作正邁向實質成果。

貝里斯傳統舞蹈驚艷全場

此次隨團考察的部分旅行業者，也共同進駐今年的「中美洲館」，現場提供第一手的旅遊資訊與精選行程，並推出展場限定的優惠旅遊套裝，邀請旅客以更實惠的方式規劃專屬的中美洲探索之旅。現場旅遊顧問亦提供專業諮詢，協助旅客依興趣選擇潛水、叢林探險或文化體驗等多元主題行程。徐主任補充，中美洲擁有壯闊多變的自然景觀與豐富多元的文化底蘊，無論是跟團導覽或自助旅行，都能收穫截然不同的驚喜與感動；她期盼透過旅展推廣與實地考察成果，讓更多台灣旅客以嶄新視角認識這片充滿故事與活力的土地。

今年「中美洲館」精心規劃多項互動活動，包括首次登場的「中美洲扭蛋機」吸引眾人排隊參與，只要追蹤或按讚「中美洲經貿辦事處」的臉書或IG，即可獲得一次扭蛋機會，內含多款精美贈品與限量好禮。現場也特別準備超可愛的「中美洲造型雞蛋糕」，造型包括CATO吉祥物「咖豆貓」、馬雅金字塔及彩虹大嘴鳥等，現場加入CATO LINE官方帳號好友即可免費兌換。

中美洲扭蛋活動，民眾排隊踴躍

此外，舞台區每日皆安排貝里斯傳統舞蹈與拉丁音樂現場演出，以熱情節奏與鮮明文化感染全場；ABV加勒比海餐酒館現做「貝里斯龍蝦沙拉」免費品嚐。Avianca哥倫比亞航空更特別贊助中美洲段來回機票抽獎，讓現場觀眾在享受節目之餘，也有機會一圓中美洲探險夢。