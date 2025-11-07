月月出團！外交部助推友邦深度遊 林佳龍邀您體驗「瓜貝史」魅力
即時中心／顏一軒報導
2025年台北國際旅展（ITF）今（7）日正式登場，外交部長林佳龍透過社群平台分享，在外交部積極促成下，結合政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式，成功推出友邦瓜地馬拉、貝里斯及史瓦帝尼的旅遊套裝行程，他邀請國人參訪友邦攤位，展開「友誼之旅」，讓觀光成為連結台灣與世界最美好的橋樑。
林佳龍表示，首波推出的旅遊套裝行程涵蓋瓜地馬拉、貝里斯及史瓦帝尼三個友邦，將自下月起「月月出團」，讓國人親身體驗友邦的自然與文化魅力。他指出，這是在總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」政策願景下，外交部持續推動「總合外交」及「八大旗艦計畫」中「永續觀光」項目的具體實踐。
林佳龍說明，他特別請中美洲經貿辦事處（CATO）攜手台灣觀光協會（TVA）及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，共同組成「瓜地馬拉及貝里斯觀光踩線團」與「史瓦帝尼觀光踩線團」，開發最具在地特色的專屬深度遊程，這次總計21家旅遊業者親赴友邦考察。
林佳龍指出，旅遊行程內容豐富多元，包含在瓜地馬拉參訪馬雅文明心臟的「蒂卡爾國家公園」、漫步世界文化遺產古都安提瓜；在貝里斯潛入全球十大潛水勝地「大藍洞」，探索海洋生態也品嚐當地美食；以及在史瓦帝尼王國造訪世界第二大巨石 Sibebe岩，搭乘遊獵車深入Hlane王家國家公園，尋找非洲野生動物Big Five，體驗最原始的自然風貌。
最後，林佳龍特別感謝3國友邦政府對台灣旅遊踩線團的熱情接待與支持，並親自推薦在地優質景點與旅遊路線，展現對台灣的深厚情誼；他指出，在本次國際旅展期間，多家旅遊業者推出超優惠的友邦主題旅遊方案，誠摯邀請國人走進友邦攤位，一起展開友誼之旅，讓觀光成為連結台灣與世界最美好的橋樑。
原文出處：快新聞／月月出團！外交部助推友邦深度遊 林佳龍邀您體驗「瓜貝史」魅力
更多民視新聞報導
中國將主辦明年APEC峰會 外交部：台灣將捍衛自身權利
林佳龍發聲了！謝侑芯猝逝「謀殺偵辦」 外交部第一時間通知家屬
林岱樺感性喊「溫暖老大哥」 林佳龍給加油：政治不能離開人性
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 7 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 21 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 14 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元
即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。民視 ・ 1 小時前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 7 小時前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 1 天前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 1 天前
出國玩真的比國旅便宜！旅展業者喊話：現在出發最划算
ITF台北國際旅展登場，旅遊業者觀察，在普發1萬元、寒假春節9天假期等利多加持下，旅展買氣可較去年成長約2至3成，目前日韓、東南亞等短線市場持續暢旺。也有業者分析，機位供應充裕、關稅影響導致旅遊價格下滑，可確定今年寒假前的國外旅遊市場會非常便宜，更喊話若有假期「出國玩真的比在台灣玩還便宜」。中時新聞網 ・ 2 小時前
台北國際旅展今登場！雄獅首日最大單330萬元 鳳凰總座卞傑民樂估業績雙位數增
全台規模最大的ITF台北國際旅展於今日（7）至10日在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。《Yahoo股市》也親自走訪、整理五家旅遊業者對於旅展首日的看法和營運目標，其中雄獅（2731）「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元；鳳凰總經理卞傑民則指出，去年旅展營收約2.5億元，今年目標希望達到10％成長。Yahoo奇摩股市 ・ 35 分鐘前
（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳 […]觀傳媒 ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 2 天前
《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅
【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重時報資訊 ・ 9 小時前
旅展搭普發熱潮！ 「旅行社、航空、飯店」優惠齊發
旅展搭普發熱潮！ 「旅行社、航空、飯店」優惠齊發EBC東森新聞 ・ 1 小時前