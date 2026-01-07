月津港商圈公益月 攜手華山基金會為鹽水孤老送暖





臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會結合華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，自即日起至1月底止以「公益月」形式號召在地商圈、店家與民眾共同響應，7日上午在鹽水觀光美食城舉辦年菜公益推廣記者會，攜手華山為孤老準備豐盛愛心年菜，正式為公益月揭開序幕。

臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會成立至今已匯集近50家店家，涵蓋餐飲、小吃、文創、伴手禮及特色商店等，旨在強化商圈品牌、推動觀光與經濟發展。本次公益月活動一啟動，即獲得多家商圈店家熱情響應，率先以實際行動支持公益，包括蜂動園、林桑鴨蛋、利光通訊、甲上古早味紅茶、鹽水區農會、水晶森林、沁妍美甲美睫綠植坊、玖香煙燻滷貨、妘深草莓緣、食光餐車、吾業遊民、馥馨簡餐店、阿姬意麵及月津港旅宿等店家，紛紛投入捐款與宣傳行列，並進一步號召民眾共同參與，期盼凝聚在地力量，將溫暖送進更多長輩家中。

廣告 廣告

活動由臺南市鹽水區橋南社區發展協會引領開場演出，鹽水區陳文琪區長、臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會丁羿嫣理事長、鹽水區農會邱子軒總幹事紛紛出席響應，同時鹽水區農會邱子軒總幹事亦於現場捐贈30份愛心年菜，為即日起跑的公益月討個好彩頭，並期望眾人齊心募集之下，弱勢長者在年節中皆能感受社會滿滿的溫暖。

華山基金會於大台南地區服務約2,600名三失長輩，2026農曆年腳步逼近，孤老愛心年菜火熱募集中，期盼您相助，讓弱勢長輩皆有平安溫暖年。年菜一份1,000元，捐款皆可開立正式收據、可抵稅，愛心專線：(06)632-4368李站長，郵政劃撥帳號：31559699，戶名：華山基金會(通訊欄請備註：115春節鹽水站)，歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。(勸募字號：115愛老人衛部救字第1141364538號，勸募期間：115/1/1至115/12/31)

更多新聞推薦

● 高檢署檢察官陳舒怡被國台辦列「台獨打手幫兇」 法務部：堅定捍衛司法主權