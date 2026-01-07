月津港商圈公益月 送暖華山孤老

鹽水月津港文化觀光商圈發展協會結合華山基金會舉辦「公益月」年菜推廣活動。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕鹽水報導

農曆春節將近，為關懷三失長輩，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會七日結合華山基金會在鹽水觀光美食城舉辦「公益月」年菜推廣活動，歡迎在地店家與民眾共同響應，讓弱勢孤苦老人在歲末寒冬中有人掛念，桌上有年菜。

這項年菜公益推廣活動由鹽水橋南社區發展協會鼓陣演出開場，包含鹽水區長陳文琪、月津港文化觀光商圈發展協會理事長丁羿嫣、鹽水區農會總幹事邱子軒都出席響應，邱子軒亦於現場捐贈三十份愛心年菜，為即日起跑的公益月討個好彩頭，期望眾人齊心募集之下，弱勢長者在年節中皆能感受社會滿滿的溫暖。

廣告 廣告

華山基金會鹽水天使站指出，公益月活動一啟動，即獲得多家商圈店家熱情響應，包括蜂動園、林桑鴨蛋、利光通訊、甲上古早味紅茶、鹽水區農會、水晶森林、沁妍美甲美睫綠植坊、玖香煙燻滷貨、妘深草莓緣、食光餐車、吾業遊民、馥馨簡餐店、阿姬意麵及月津港旅宿等店家，都投入捐款與宣傳行列，並號召民眾共同參與，期盼凝聚在地力量，將溫暖送進長輩家中。

商圈理事長丁羿嫣說，鹽水月津港文化觀光商圈發展協會成立至今已匯集近五十間店家，涵蓋餐飲、小吃、文創、伴手禮及特色商店等。成立協會旨在強化商圈品牌、推動觀光與發展經濟。