月津港燈節週末登場 三大燈區展出六十組作品

台南市長黃偉哲與民代共同宣傳月津港燈節。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／鹽水報導

二０二六月津港燈節將於二月七日登場，今年共有三大燈區邀集來自台灣、日本、韓國等國五十團隊藝術家展出六十組作品。以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀請民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來的沉浸式藝術體驗。

台南市文化局二月三日於鹽水永成戲院舉辦月津港燈節宣傳活動，宣布將於二月七日起至三月八日舉辦燈節。市長黃偉哲表示，月津港燈節自二０一０年月津港整治完成而誕生，今年邁入第十六屆。從最初的小規模展出，一路發展成為全台指標性的光藝術節慶，不僅孕育出許多優秀藝術創作者，也在全國藝術圈累積深厚口碑。

配合月津港燈節，鹽水親水公園水域布置得非常漂亮。（文化局提供）

黃偉哲說，今年燈節展期長達一個多月，與鹽水蜂炮的熱鬧動態形成不同層次的文化風貌。此外，月津港燈節在水域展出的精彩作品，結合鹽水老街的「月之美術館」，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有的文化深度與城市魅力。

今年適逢馬年，月津港燈節主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶來驚喜與感動。（文化局提供）

文化局長黃雅玲說，本屆燈節規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國五十組藝術家參與，共展出六十組作品。今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。今年也持續提供新銳藝術家與年輕世代展現創作能量的舞台，使月津港燈節成為兼具藝術深度與公共參與的文化平台。