月津港燈節開幕 黃偉哲與陳亭妃共同啟燈

二０二六月津港燈節開幕，台南市長黃偉哲手持大型發光USB與立委陳亭妃共同啟燈。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／鹽水報導

二０二六月津港燈節二月七日晚上開幕，台南市長黃偉哲手持象徵「儲存未來想像」的大型發光USB與立委陳亭妃共同啟燈，邀請全國民眾把握三十天展期走進鹽水，一同感受光影交織的藝術魅力。

今年月津港燈節開幕展演邀請R&B唱作歌手吳獻，以慵懶夢囈般的獨特唱腔揭開序幕，並由連續多年獲選「Taiwan Top演藝團隊」的稻草人現代舞蹈團，以及金曲獎最佳演唱組合脆樂團接力演出，在別出心裁的雲朵水上舞台上，帶領觀眾走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。

廣告 廣告

黃偉哲表示，月津港燈節被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」，是台南極具代表性的文化節慶活動。燈節走過十六年，累計已有超過三百五十個藝術團隊參與，不僅成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要舞台，每年吸引數十萬人次造訪，累積參觀人次已突破九百萬。

月津港親水公園水域跑來兩隻白鵝，讓遊客驚喜不已。（記者翁聖權攝）

文化局長黃雅玲指出，今年燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景」為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區三大展區，共展出六十件作品，結合藝術、科技與在地記憶，為全國民眾帶來一場層次豐富的光影盛宴。

月津港燈節主題燈「天馬獸」仍是民眾拍照的熱門作品。（記者翁聖權攝）

今年作品整體可看性十足，藝術燈區展出「永動的瞬間」、「光電獸#四六－霧幻光景」、「光．蜂炮」等多件結合科技與藝術的創作；「月津超新星」徵件展區則持續為燈節開創具實驗性與前瞻性的交流舞台，展出「臨急抱佛腳模擬器」、「日／失常」、「風地誌」、「波浪：日、月與時間條碼」等作品。