月津港燈節「雲端光景」浪漫啟燈點亮鹽水夜色黃偉哲邀全國民眾親身體驗台南之美

記者吳崇瑋/台南報導

台南溪北地區指標性的活動「2026月津港燈節」今（7）日晚間於鹽水區月津港周邊浪漫登場，開幕啟燈儀式由市長黃偉哲親自主持，為燈節揭開序幕。今年燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區三大展區，共展出60件作品，結合藝術、科技與在地記憶，展期自2月7日至3月8日，為期30天。

市長黃偉哲表示，月津港燈節被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」，舉辦16年來歷久不衰，是台南極具代表性的文化節慶活動。今年以「雲端光景」為題，將整個鹽水小鎮視為一座儲存數百年歷史文化與城市發展記憶的「雲端空間」。他強調，除了燈節，鹽水還有老街及月之美術館，鄰近的新營天鵝湖亦有「波光節」，許多不同性質的藝術文化亮點，都在大新營地區持續發生，今年歡迎各地的旅客都來趁年節到台南走逛，親身感受台南之美。

開幕啟燈儀式由市長黃偉哲手持象徵「儲存未來想像」的大型發光USB，與現場貴賓共同啟燈。開幕展演邀請R&B唱作歌手吳獻，以慵懶夢囈般的獨特唱腔揭開序幕，並由連續多年獲選「Taiwan Top演藝團隊」的稻草人現代舞蹈團，以及金曲獎最佳演唱組合脆樂團接力演出，在別出心裁的雲朵水上舞台上，帶領觀眾走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。

文化局局長黃雅玲指出，今年月津港燈節作品整體可看性十足。藝術燈區展出「永動的瞬間」、「光電獸#46－霧幻光景」、「光．蜂炮」等多件結合科技與藝術的創作；「月津超新星」徵件展區則持續為燈節開創具實驗性與前瞻性的交流舞台，展出「臨急抱佛腳模擬器」、「日／失常」、「風地誌」、「波浪：日、月與時間條碼」等作品，呈現多元而活潑的藝術風貌。巷弄燈區作品如「鹽水的樹」、「記憶的流動」、「點亮‧有天」等，緊扣「透明的某日」主題，引領民眾在漫步巷弄間，細細感受光影與地方記憶的交會。

文化局說明，燈節走過16年，累計已有超過350個藝術團隊參與，不僅成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要舞台，也每年吸引數十萬人次造訪，累積參觀人次已突破900萬。本次燈節期間亦安排民生電氣、台邦獨奏家樂團、樂耘舞集、韋瓦笛室內樂團等藝文團隊輪番演出，豐富夜間文化體驗。歡迎全國民眾前來共襄盛舉，一起走進鹽水、儲存屬於未來的想像。更多活動資訊請至月津港燈節官方網站或粉絲專頁查詢。

今日點燈活動，立委陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿出席，立委林俊憲、賴惠員服務處與各議員服務處皆派代表到場參與。