月津港燈節「雲端光景」浪漫啟燈 60件光影作品點亮鹽水夜色

▲黃偉哲市長手持象徵「儲存未來想像」的大型發光USB與陳亭妃立委，共同開幕啟燈儀式。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】2026月津港燈節於7日晚間在臺南市鹽水區月津港周邊浪漫登場。今年燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區及月津超新星燈區三大展區，共展出60件作品，結合藝術、科技與在地記憶，為全國民眾帶來一場層次豐富的光影盛宴。開幕啟燈儀式由臺南市長黃偉哲親自主持，與市民朋友及各界貴賓共同為2026月津港燈節揭開序幕。

▲市長與今晚貴賓在月津港浮動平台大合照。(記者劉秋菊攝影)

黃偉哲市長表示，月津港燈節被譽為「臺灣最美水岸藝術燈節」，是臺南極具代表性的文化節慶活動。今年以「雲端光景」為題，將整個鹽水小鎮視為一座儲存數百年歷史文化與城市發展記憶的「雲端空間」。燈節走過16年，累計已有超過350個藝術團隊參與，不僅成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要舞臺，也每年吸引數十萬人次造訪，累積參觀人次已突破900萬。市長並邀請全國民眾把握30天展期，走進鹽水，一同感受光影交織的藝術魅力。

今晚開幕啟燈儀式由黃偉哲市長手持象徵「儲存未來想像」的大型發光USB，與現場貴賓共同啟燈。開幕展演邀請R&B唱作歌手吳獻，以慵懶夢囈般的獨特唱腔揭開序幕，並由連續多年獲選「Taiwan Top演藝團隊」的稻草人現代舞蹈團，以及金曲獎最佳演唱組合脆樂團接力演出，在別出心裁的雲朵水上舞台上，帶領觀眾走進雲端世界，沉浸於視覺與聽覺交織的藝術饗宴。

文化局局長黃雅玲指出，今年月津港燈節作品整體可看性十足。藝術燈區展出「永動的瞬間」、「光電獸#46－霧幻光景」、「光．蜂炮」等多件結合科技與藝術的創作；「月津超新星」徵件展區則持續為燈節開創具實驗性與前瞻性的交流舞台，展出「臨急抱佛腳模擬器」、「日／失常」、「風地誌」、「波浪：日、月與時間條碼」等作品，呈現多元而活潑的藝術風貌。巷弄燈區作品如「鹽水的樹」、「記憶的流動」、「點亮‧有天」等，緊扣「透明的某日」主題，引領民眾在漫步巷弄間，細細感受光影與地方記憶的交會。

▲今年燈節以雲端光景為主題，共展出60件作品，其中以天馬獸為主燈。(記者劉秋菊攝影)

臺南市文化局表示，月津港燈節以高度藝術性與在地特色享譽全國，2026年燈節展期自2月7日至3月8日，為期30天。展期間亦安排民生電氣、台邦獨奏家樂團、樂耘舞集、韋瓦笛室內樂團等藝文團隊輪番演出，豐富夜間文化體驗。歡迎全國民眾前來共襄盛舉，一起走進鹽水、儲存屬於未來的想像。更多活動資訊請至月津港燈節官方網站或粉絲專頁查詢。(記者劉秋菊攝影)