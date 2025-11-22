月減17％占床率 台大醫院OPAT中心正式啟用

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院8月起試辦「門診靜脈抗生素治療(OPAT)」，由院層級整合多科團隊，將肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症納入門診治療。院方指出，3個月試辦期間，原需住院等病床或在急診暫留的病人改採門診施打，最高月可減少約17％病房占床率，OPAT中心昨正式啟用，同時延長施打時段至早、晚兩時段，提供上班前與下班後皆可就醫的更彈性安排。

台大醫院急診醫學部主任張維典指出，過去不少感染症病患雖從門診轉出，但因病房無空床而在急診等待住院，增加急診壅塞與暫留人數，OPAT試辦期間由急診負責注射，8月起至10月共收治172例，單以9月71人試算，可減少約17％一般內科病床占床率。

張維典說，OPAT中心不再限急診病人，門診與出院後仍需治療的病患也能納入，讓住院病患在病情穩定後提早出院、釋出病床，提高整體醫療量能。中心21日起正式運作，設於院史室原址，提供上午7點至9點、晚間8點至10點兩時段施打，單日量能約30至50人，病人可依抗生素種類選擇每日一至二次施打，也可使用健保給付的「連續輸注器」，在家中緩慢輸注藥物。

院方也將OPAT與遠距醫療結合，病患可選擇是否由遠距中心協助追蹤，若需調整治療，醫護人員會即時通知，避免院外治療中斷；若病人選擇由原主治醫師追蹤，照護亦可無縫接軌。

