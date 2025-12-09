月營收被伺服器「出貨模式降級」打趴？英業達11月營收連四跌 年減幅度更達14.3％

受到伺服器出貨方式改變影響，英業達營收持續溜滑梯，11月營收為521.56億元，已是連續第四個月走跌，月減4.76％、年減幅度更高達14.3％，前11月營收為6268.19億元，年增9.2％。英業達強調，2026年第一季伺服器出貨可望淡季不淡不淡。

雖然筆電已經進入淡季，不過英業達11月筆電出貨量為170萬台，比10月小增10萬台，雖然有記憶體缺貨、漲價干擾，即使第四季英業達筆電出貨量仍將比上一季衰退，可是，今年第四季的筆電的淡季效應還不太明顯。然而，最近幾個月來影響英業達營收最大的因素，還是伺服器出貨方式改變。

從去年第四季開始，英業達伺服器出貨主流便是L11、也就是機櫃居多，受惠於機櫃的高平均出貨單價，成為去年第四起起帶動英業達營收上揚的重大原因之一。不過從今年下半年開始，英業達伺服器出貨方式陸續由L11、回到L6，L6差不多等同於還沒有插上CPU、GPU、記憶體等高價半導體關鍵零組件的伺服器主機板，單價比整機櫃低了一大截，即使英業達透露，從伺服器出貨的數量來看並沒有減少，但是單價走低、營收也隨之走低，因而英業達11月營收呈現年減、月減。

面對2026年，英業達表示，第一季伺服器可望淡季不淡，出貨主力仍是L6，而相較於今年第四季筆電出貨量季減幅度不大，預期2026第一季筆電出貨量將會面臨明顯的淡季效應。



