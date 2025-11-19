月球靈感的餐廳穹頂，80坪中古屋翻新展現沉穩優雅的現代風層次

編輯 游芷涵｜圖片提供 臣田設計

小編帶你看好宅

這間三房兩廳80坪的中古屋，經過翻新後化身為現代風樓中樓。設計師以黑白灰為主調，透過材質變化與光影層次，營造沉穩而細膩的氛圍。全室以開放式動線串聯視覺，讓日常生活在流動中展現輕盈節奏，低調之中蘊含著優雅的秩序感。



玄關的牆面以大理石砌成，自然而瑰麗的紋理展現質感層次，屏風則以透空的設計讓採光映入玄關。公領域以開放式的設計，讓視覺更加開闊；牆面以特殊塗料帶著細膩的紋理，重現手作的溫度。黑白之間的相互帶來一種秩序感的平靜，立面端景以大理石飾面，成為具有格調的視覺端景，串聯上下兩個空間。大片的落地窗將採光映入，寬敞明亮。餐廳的穹頂以月球的隕石坑為靈感概念，呈現一種不完美的美，黑色鐵件框出線條，規則與不規則之間相互碰撞，交織出不一樣的視覺感受。

廣告 廣告

小編的最愛

走進主臥，色調轉為柔和的大地色系，延續整體的設計語彙，營造放鬆而溫暖的休憩氛圍。床頭牆以壁布包覆，呈現柔和的溫度；下方延伸的床邊櫃以木質格柵作為收納，使視覺多了細微層次。床頭牆特意不做到頂，讓光線與視線得以穿透，也使空間更加輕盈；牆面則呼應公領域，延續灰色特殊塗料的細緻紋理。書房以一整面量體收納為主軸，內凹的壁龕可用於展示與日常收納，層次更為靈活。書桌以原石呈現粗獷質理中帶著大器的質感，與空間的沉穩語調相互平衡。

臣田設計／黃獻翬

地址：台中市南屯區永春路32-4號

電話：04-24729922

Email：ct.archarea@gmail.com

網站：http://www.archareadesign.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>臣田設計

立即聯絡>>>臣田設計