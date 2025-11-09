月產千架無人機 俄扭轉戰局
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）此前報導，俄國正加強對烏克蘭城市及民用基礎設施的夜襲，隨著俄國迅速增加無人機產量，對烏克蘭的攻勢正在增強。
專家指出，儘管俄國許多無人機的速度並非特別快或技術水準很高，但造價低廉，讓俄國得以在一夜之間發射七百多架，以壓垮烏克蘭的空防，並打擊烏克蘭人民的士氣。俄國在獲得伊朗「見證者」攻擊無人機的設計圖後，建立本國的大型工廠，每月量產數千架。
俄烏致力提升無人機能力旨在彌補其空軍能力不足，但並非所有西方國家都符合此趨勢。不過專家指出，美國及其在歐洲的北約（ＮＡＴＯ）盟國也正積極增進無人機和反無人機作戰能力，以在未來衝突保持優勢。
英國智庫皇家聯合軍事研究所專注陸戰的研究員托拉斯特說，北約最後大概也將大規模使用無人機，只是規模將不比俄烏，因為北約擁有龐大空軍並加以投資，但無人機可作為對空軍的補充。他也提到，台灣已在考慮開發大量廉價攻擊無人機。
烏克蘭國防部情報總局說，俄國正邁向每月生產逾六千架「見證者」類型無人機的目標。相較於莫斯科在戰爭較早階段向德黑蘭購買無人機，在俄境生產這些攻擊無人機的成本低很多。該局一位消息人士說，俄國二○二二年時要取得一架此類無人機平均得花廿萬美元，到今年，由於俄國在阿拉布加的無人機工廠大規模生產，已降至約七萬美元。
美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）發現，「見證者１３６」無人機的成本估算介於每架二萬至五萬美元，反觀一枚地對空飛彈攔截器成本可能逾三百萬美元。
無人機成本相對較低，使得克里姆林宮能加劇無人機夜襲並更頻繁發動大規模襲擊。俄烏戰爭較早階段，大約每個月發生一次飛彈和無人機大規模齊發，但根據ＣＳＩＳ分析，到今年中期，俄國平均每八天就發動一次。
ＣＳＩＳ資料研究員阿塔蘭說，無人機擊中目標的比率也大致翻倍，從去年平均命中率不到一成，自四月以來命中率已提升到接近兩成。ＣＳＩＳ分析家也在其分析報告寫道，單架見證者是否擊中目標並不重要，重要的是這種恐怖武器對平民產生的複合效應，以及對防空系統的壓力。
美國智庫戰爭研究所指出，俄烏也在致力研發可在戰場自主決策的ＡＩ驅動無人機，同時開發攔截無人機，以作為比發射飛彈更便宜的防空方法。
