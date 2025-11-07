月省1萬是陷阱！ 專家示警「寬限期+轉貸」：恐多付140萬
首購族最常遇到的房貸陷阱，竟藏在「輕鬆月付」四個字背後！房地產部落客《賣厝阿明》在《賣厝阿明 知識+》粉專上提醒，許多購屋族為了減輕短期壓力，選擇「寬限期」加上「轉貸延長期數」的還款方式，雖然每月能少繳上萬元，但30年下來竟可能多付高達140萬元利息。
阿明舉桃園一位首購族的案例為例，該男子買下總價1100萬元房子，貸款800萬元，在仲介建議下採用1年寬限期。乍看之下每月只需繳利息約1萬9333元、1年總繳23.2萬元，壓力似乎大減，但這些錢全都是利息，本金一毛未還。1年後想轉貸，他仍欠銀行完整的800萬元。
他指出，寬限期是典型的「先甜後苦」安排，短期讓人喘口氣，長期卻讓債務毫無減少。若再配合轉貸拉長期數，陷阱更明顯。以2.9%利率試算，貸款800萬元、20年期每月繳4萬3968元，總利息255萬元；改成30年期後雖每月僅繳3萬3298元，看似輕鬆，卻得多付利息144萬元，等同一輛進口車的價格。
「銀行的每一分優惠背後都有代價。」阿明強調，許多購屋族被「月省1萬」的短期誘因蒙蔽，忽略了總利息成本。他提醒，貸款年限越長、銀行賺得越多，選擇20年還是30年貸款，消費者應在「月繳金額」與「總支出」之間找到平衡。
此外，若原先使用政府新青安貸款優惠，轉貸後將喪失補貼資格，改按一般利率計算，也須納入考量。阿明指出，轉貸成功關鍵不在存款多寡，而在穩定收入與良好信用紀錄。即使存款不多，只要有穩定薪資且還款紀錄正常，銀行仍然有機會承辦轉貸。
面對寬限期和轉貸的選擇，他也給出四大建議：一、先算清總利息，不只看月繳金額；二、誠實評估還款能力；三、若收入提升，可提前部分還款；四、保留6至9個月生活費作為緊急金。
阿明總結說：「買房不只是貸得到，更要思考『貸得久、付得起。』的長遠規劃」，寬限期與轉貸只是工具，購屋族必須睜大眼睛看清總成本，別讓「輕鬆月付」成為吞噬未來財務自由的陷阱，「畢竟，省下的每一分利息，都是你未來的生活品質。」
（封面圖／翻攝photoAC）
