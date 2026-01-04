月眉土資場有限度重啟收容作業

暖暖區地方人士關注月眉土資場重啟後，對當地交通安全的衝擊。（記者李瓊慧攝）

基隆市境內唯一的月眉土資場，在歷經長時間停擺與地方溝通後，基隆市政府都市發展處宣布，將於今年「有限度」同意業者重啟收容作業，並以嚴格監督、降低衝擊為前提，確保交通安全與周邊環境品質。

月眉土資場雖於四年前就通過復營運計畫，但地方居民對過往砂石車違規行駛、集中通行造成交通危險、道路與橋梁負荷過重等問題仍有高度疑慮。市府基於保障用路安全與回應地方關切，歷經近三年與地方持續溝通，並要求業者提出具體改善作為，才審慎做出有限度重啟的決定。

都市發展處指出，為降低對地方的衝擊，土資場初期每日砂石車通行量，將由原規劃的二百四十車次下修至八十車次，且須待暖暖區興隆街道路修復完成、可安全通行砂石車後，方可正式展開收容作業。

針對市民最關心的砂石車違規行駛與橋梁安全問題，市府已要求業者完成源遠路交通科技執法設備，以及暖江橋橋梁安全監測系統建置，並建立砂石車內控記點制度，若司機違規情節重大，將直接拒絕進場，以有效嚇阻違規行為。

此外，針對砂石車造成道路破損的疑慮，市府也要求業者負起道路維護責任，一旦發現路面坑洞須立即修補，並至少每兩年進行一次道路重新刨鋪作業，確保道路品質與行車安全。

都市發展處表示，市議會去年八月曾前往月眉土資場實地考察，要求市府在重啟營運後務必強化管理。對此，市府除每月辦理跨局處聯合稽查外，並將成立「監督管理委員會」，目前正進行法制作業，未來將定期召開會議並對外公開紀錄，提升監督透明度。

市府強調，相關改善與管理承諾已與業者簽訂協議書，如有違反，將依協議及基隆市營建剩餘土石方管理規定從嚴裁罰。

未來月眉土資場除可支援市內公共與民間工程土方需求外，於發生土石崩落等災害時，也可作為緊急棄土去化場地，協助提升搶災與復原效率。市府將以最高標準持續把關，確保交通安全並降低對環境的影響。